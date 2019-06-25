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"Все слабенькие какие-то": Президент Южной Осетии оказался вызывать на ринг Зеленского

25 июня 2019, 21:09  •  109 • Политика
В эксклюзивном интервью Царьграду президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов рассказал о своём отношении к Зеленскому и пояснил, почему не стал бы вызывать украинского лидера на поединок.
Анатолий Бибилов профессиональный спортсмен. Он признался, что не стал вызывать бы на ринг многих мировых лидеров, поскольку не любит слабых соперников.
"Их этих недружественных для нас государств, я не вижу таких, потому что они все слабенькие какие-то. Они все слабые. А кто там есть? Зеленский что ли? Или Макрон?", - предположил Бибилов.
Он добавил, что канадский премьер Джастин Трюдо, хоть и боксер, но на ринге в единоборствах не сгодиться. А вот лидеров государств, кому глава Южной Осетии пожал бы руку гораздо больше.
"Пожал бы руку с большим удовольствием, Владимиру Путину. С огромным удовольствием пожал бы мужественную руку Башара Асада и президента Венесуэлы Мадуро, а также Даниэлю Ортеге. Я люблю тип мужчин, от которых исходит уверенность, дух мужчины. Сильных, волевых, с открытым и бесстрашным взглядом. Таких мужчин сегодня в мировой политики очень мало", - отметил он.

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