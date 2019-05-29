"Все силы ада были подняты" - Патриарх Кирилл о провале раскольников на Украине

"Неслыханным испытанием на верность каноническому Православию" назвал события последнего года на Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Цитата из его ответного слова на приеме по случаю Дня славянской письменности и культуры и тезоименитства появилась в официальном аккаунте Предстоятеля Русской Православной Церкви в Instagram.

В своём заявлении Патриарх Кирилл рассказывает о провале раскольников на Украине и тех, кто их поддерживал в том, чтобы скомпрометировать каноническую Церковь.

Все силы ада были подняты для того, чтобы оторвать Украину от Московского Патриархата, скомпрометировать нашу Церковь, поддержать раскольников и всех тех, кто на протяжении истории бросал вызов единству Православия,

- перечисляет Предстоятель то, через что пришлось пройти служителям Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) за последнее время.

Он подчеркнул, что "ничего не получилось": не сработала ни сила пропаганды, ни сила государственной власти. Очевидно, что здесь Патриарх Кирилл имеет в виду активное продвижение раскольничьих идей экс-президентом Украины Петром Порошенко, который превратил их в инструмент политической пропаганды.

Впустую израсходовали миллионы долларов, впустую израсходовали время,

- особенно подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. - Всё обернулось в прах и пепел".

Резюмируя, Патриарх Кирилл обращает внимание на тот факт, что "Господь посылает нам Свою помощь, для того чтобы пройти сквозь непростые обстоятельства современной жизни", в ответ на молитву, которая в едином порыве прозвучала и из уст "нашего благочестивого народа", и из уст епископата, и из уст духовенства, показав "духовную сплоченность".