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"Все силы ада были подняты" - Патриарх Кирилл о провале раскольников на Украине
29 мая 2019, 15:54 • 110 • Политика
В Сети появилось заявление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он рассказывает о провале украинских раскольников и тех, кто их поддерживал в том, чтобы скомпрометировать каноническую Церковь. "Все силы ада были подняты", - отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви. - Впустую израсходовали миллионы долларов, впустую израсходовали время - все обернулось в прах и пепел".
"Неслыханным испытанием на верность каноническому Православию" назвал события последнего года на Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Цитата из его ответного слова на приеме по случаю Дня славянской письменности и культуры и тезоименитства появилась в официальном аккаунте Предстоятеля Русской Православной Церкви в Instagram.
В своём заявлении Патриарх Кирилл рассказывает о провале раскольников на Украине и тех, кто их поддерживал в том, чтобы скомпрометировать каноническую Церковь.
- перечисляет Предстоятель то, через что пришлось пройти служителям Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) за последнее время.
Он подчеркнул, что "ничего не получилось": не сработала ни сила пропаганды, ни сила государственной власти. Очевидно, что здесь Патриарх Кирилл имеет в виду активное продвижение раскольничьих идей экс-президентом Украины Петром Порошенко, который превратил их в инструмент политической пропаганды.
- особенно подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. - Всё обернулось в прах и пепел".
Резюмируя, Патриарх Кирилл обращает внимание на тот факт, что "Господь посылает нам Свою помощь, для того чтобы пройти сквозь непростые обстоятельства современной жизни", в ответ на молитву, которая в едином порыве прозвучала и из уст "нашего благочестивого народа", и из уст епископата, и из уст духовенства, показав "духовную сплоченность".
Фото: instagram/patriarchkirill
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