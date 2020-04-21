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"Все рванули от храма": Лукашенко осудил закрытие церквей на Пасху
21 апреля 2020, 08:10 • 118 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не приветствует решение закрывать церкви из-за риска распространения коронавируса. "Все рванули от храма", - констатировал он и сообщил, что нужно делать наоборот.
Лукашенко посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм, расположенный в Смолевичском районе примерно в 45 километрах от Минска. Он выступил перед собравшимися.
"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики", - произнёс президент Белоруссии.
Фрагмент его речи опубликован на странице пресс-службы Кремля в Instagram.
Белорусский лидер добавил, что не следует ничего бояться. Он привёл пословицу: "Чему быть, того не миновать".
"Миллионы молятся Господу. Я многих таких знаю, которые сегодня облечены большой властью. Но как только наступил этот психоз - все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо!" - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что это его личное убеждение, которое он никому не навязывает. Президент Белоруссии считает правильной избранную в его стране практику - не вводить ограничительных мер и не менять стиль жизни из-за пандемии. Он объяснил, что власти не допустили ошибок. Лукашенко уверен, сограждане "пройдут этот период достойно". Жителям России и других стран он пожелал здоровья.
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