"Все рванули от храма": Лукашенко осудил закрытие церквей на Пасху

Лукашенко посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм, расположенный в Смолевичском районе примерно в 45 километрах от Минска. Он выступил перед собравшимися.

"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики", - произнёс президент Белоруссии.

Фрагмент его речи опубликован на странице пресс-службы Кремля в Instagram.

Белорусский лидер добавил, что не следует ничего бояться. Он привёл пословицу: "Чему быть, того не миновать".

"Миллионы молятся Господу. Я многих таких знаю, которые сегодня облечены большой властью. Но как только наступил этот психоз - все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо!" - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что это его личное убеждение, которое он никому не навязывает. Президент Белоруссии считает правильной избранную в его стране практику - не вводить ограничительных мер и не менять стиль жизни из-за пандемии. Он объяснил, что власти не допустили ошибок. Лукашенко уверен, сограждане "пройдут этот период достойно". Жителям России и других стран он пожелал здоровья.