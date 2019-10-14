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"Все, ребята, прячемся": Америка "наложила в штаны", и доказал это их же конгрессмен - Баранец

14 октября 2019, 15:39  •  201 • Политика
Америка "наложила в штаны", и доказал это их же конгрессмен, заявил в беседе с Царьградом Виктор Баранец, обсуждая ляп американского политика. "Все, ребята, прячемся", - вот все, что можно сказать о произошедшем.
Американские пользователи буквально затравили в соцсети конгрессмена Брайана Маста под его постом, посвященным дню рождения ВМС США. Пользователи обратили внимание, что он поздравил американских моряков, поместив фото российского атомного крейсера "Петр Великий". "Заговор с Путиным, да?" - интересуются в соцсети.
Царьград в беседе с военным обозревателем "Комсомольской правды" Виктором Баранцом пытался уточнить корни ошибки конгрессмена. Наш собеседник отметил, что ошибка получилась, действительно, смешной. Особенно если вспомнить, как американские же спикеры то восхищались российским флотом, то издевались над ним.
"Американцы всегда отличались великим невежественным отношением как к собственной, так и к мировой истории. Не было в истории Соединенных Штатов Америки ни одного не то что конгрессмена - президента, который не делал таких ляпов, над которыми бы не хохотал весь мир, - подчеркнул Баранец, призвав помнить и о случаях невежества в собственной стране. - Я на протяжении 20 лет с великим возмущением пишу, когда в России появляются открытки к празднованию Великой Победы и других памятных дат с немецкими, или английскими, или даже американскими танками. Что, в общем-то, вызывает такой великий саркастический гогот в тех же Соединенных Штатах Америки. Ну вот наконец-то они и сами попались".
В целом конгрессмена Баранец посчитал совершенно недалеким.
"К тому же он попал в нелепую ситуацию. Пугает нашим кораблем американские авианосцы. А не далее как всего лишь несколько месяцев назад американская пресса взахлеб издевалась над нашим крейсером, говоря, что он, в общем-то, работает на березовых поленьях. А разве не американские аналитики и политики, подхрюкивая им, как говорит Владимир Владимирович (Путин - президент России. - Ред.), говорили о том, что это самый отсталый корабль? И вдруг - бац: Америка наложила в штаны. "Всё, ребята, прячемся, этот корабль - убийца авианосцев". Который, кстати, стоит сейчас на ремонте, и еще неизвестно, когда там ему винты подправят и когда проведут. Но тем не менее приятно..."
Баранец полагает, что произошедшее - это "рецидив тупой американской болезни, когда не то что наш крейсер, а любой корабль представляют в Конгрессе Соединенных Штатов Америки как некую такую великую угрозу для США".

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