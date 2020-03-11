"Все "победы" Эрдогана признаны бумажными": Минобороны России опровергло уничтожение "Панцирей" в Сирии

Министерство обороны России сообщило, что сведения об уничтожении восьми сирийских ЗРПК "Панцирь" беспилотниками Турции не соответствуют действительности. Итоговый счёт военной авантюры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана подвёл военный эксперт Алексей Леонков.

По словам главы Турции, его армия уничтожила восемь ЗРПК "Панцирь", потеряв при этом 20 беспилотников, стоимостью от 10 миллионов до 30 миллионов долларов. Это уже тянет на повод открывать шампанское, отмечает эксперт. Однако даже эти самые восемь уничтоженных "Панцирей" оказались ложью.

Все "победы" Эрдогана признаны бумажными, - комментирует Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Эксперт ссылается на официальное заявление Минобороны России. В нём говорится, что Турция преувеличила потери Сирии от своих атак. На самом деле в результате ударов беспилотников получили повреждения лишь два ЗРПК "Панцирь".

В настоящее время завершается их восстановление, - уточнили в министерстве.

Напомним, что речь идёт о конфликте, разыгравшемся между военными Сирии и Турции в провинции Идлиб. Турецкие военные поддержали огнём наступление боевиков, но получили в ответ удар с воздуха. После этого Турция нанесла несколько авиаударов по позициям армии Сирии с беспилотников, но потеряла их в ответном огне. Как уточняет "Политэксперт", сегодня военные Турции начали отвод тяжёлого вооружения в Идлибе.