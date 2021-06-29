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"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
29 июня 2021, 01:30 • 156 • Политика
В Чёрном море начались учения ВМС США и Украины Sea Breeze - 2021. В Крыму предупредили о последствиях новой провокации.
Под прикрытием учений НАТО Sea Breeze - 2021 Украине намерены передать вооружение и военную технику для войны в Донбассе, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ситуацию в контексте провокации британского эсминца прокомментировал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.
По его словам, НАТО уже поставляет и будет продолжать поставлять Украине оружие. И если данный процесс станет доказанным фактом, то от России последуют не только заявления, но и действия.
- цитирует Nation News слова русского сенатора.
При этом он добавил, что ощущения близости войны пока нет. Потому что в НАТО сами боятся своей смелости. Военный блок опасается спровоцировать ответ России. Там понимают, чем это может закончиться, в частности для Великобритании.
- резюмировал Сергей Цеков.
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