"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21

В Чёрном море начались учения ВМС США и Украины Sea Breeze - 2021. В Крыму предупредили о последствиях новой провокации.

Под прикрытием учений НАТО Sea Breeze - 2021 Украине намерены передать вооружение и военную технику для войны в Донбассе, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ситуацию в контексте провокации британского эсминца прокомментировал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

По его словам, НАТО уже поставляет и будет продолжать поставлять Украине оружие. И если данный процесс станет доказанным фактом, то от России последуют не только заявления, но и действия.

Эта реакция не очень понравится Великобритании и США,

- цитирует Nation News слова русского сенатора.

При этом он добавил, что ощущения близости войны пока нет. Потому что в НАТО сами боятся своей смелости. Военный блок опасается спровоцировать ответ России. Там понимают, чем это может закончиться, в частности для Великобритании.

Страны НАТО смотрят на ответную реакцию России. С учётом нашей жёсткой реакции данные провокации со временем прекратятся,

- резюмировал Сергей Цеков.