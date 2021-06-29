Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Ротшильды заманили Россию в золотую мышеловку
Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна
Главная / Политика

"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21

29 июня 2021, 01:30  •  156 • Политика
В Чёрном море начались учения ВМС США и Украины Sea Breeze - 2021. В Крыму предупредили о последствиях новой провокации.
Под прикрытием учений НАТО Sea Breeze - 2021 Украине намерены передать вооружение и военную технику для войны в Донбассе, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ситуацию в контексте провокации британского эсминца прокомментировал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.
По его словам, НАТО уже поставляет и будет продолжать поставлять Украине оружие. И если данный процесс станет доказанным фактом, то от России последуют не только заявления, но и действия.
Эта реакция не очень понравится Великобритании и США,
- цитирует Nation News слова русского сенатора.
При этом он добавил, что ощущения близости войны пока нет. Потому что в НАТО сами боятся своей смелости. Военный блок опасается спровоцировать ответ России. Там понимают, чем это может закончиться, в частности для Великобритании.
Страны НАТО смотрят на ответную реакцию России. С учётом нашей жёсткой реакции данные провокации со временем прекратятся,
- резюмировал Сергей Цеков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






156
Источник
Похожие новости
28 июня 2021, 20:55
"Демократичные" тазики в Чёрном море": Болгары негодуют из-за учений НАТО
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили условие
28 июня 2021, 22:45
"Один на один с разгневанной Россией": Чехи упустили шанс выйти из врбетицкого тупика - политолог
28 июня 2021, 22:45
Зеленский подсмотрел у России новый налог
28 июня 2021, 22:45
Русские оценили призыв Меркель к диалогу с Путиным: "Слишком гениальная мысль"
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили услов...
28 июня 2021, 22:45
Русские оценили призыв Меркель к диалогу с Путиным: "Слишком гениальная мысль&qu...
28 июня 2021, 23:40
В Харькове мужчина с кастрюлей на голове крушил McDonald's
29 июня 2021, 01:30
Посол США раскрыл одну из тем переговоров Путина и Байдена: "Первоочередной вопр...
28 июня 2021, 23:40
Вопросы доверия: какие проблемы граждане просят решить Владимира Путина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
25 июня 2021, 05:50
Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ
26 июня 2021, 08:25
Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна
26 июня 2021, 06:35
Переговоры с Москвой по газу в Киеве свели к летающим карандашам
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.