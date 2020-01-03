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"Все под ударом": Сатановский объяснил, почему евреи Польши защищают посла-антисемита Липского
03 января 2020, 01:39 • 53 • Политика
Главный раввин Польши осудил слова Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского. "Трамп закон, который может дать старт таким требованиям, и не только к Польше, но и ко всем странам Восточной Европы, подписал... Все под ударом", - пояснил ситуацию политолог и экономист Евгений Сатановский.
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском, обещавшем Гитлеру памятник в Варшаве за окончательное решение "еврейского вопроса" в Европе. Почему польские евреи вступились за дипломата-антисемита, рассказал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он напомнил, что в Польше из более чем 3 довоенных миллионов евреев осталось несколько тысяч. Поэтому, чтобы выжить, им приходится идти на всевозможные ухищрения.
По его словам, в настоящее время оставшиеся в Польше евреи живут как на вулкане. Сатановский отмечает, что нацисты не случайно размещали свои лагеря смерти именно в Польше. Таким образом они пытались обезопаситься от побегов. Потому что знали, что беглецов поляки будут убивать.
А тех, кто пытался рассказать эту неудобную правду, например через фильмы "Из ада в ад" и "Колоски", в Польше нещадно травили, отмечает политолог. По мнению Сатановского, польские власти опасаются, что евреи могут потребовать от них компенсацию, как ту, что выплачивала Германия.
По его мнению, поляки сами загнали себя в такую ситуацию. Никто не просил их поднимать тему СССР. Но в преддверии 75-летия Победы они решили выслужиться перед США, предполагает политолог, а теперь пожинают плоды своего демарша.
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