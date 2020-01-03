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"Все под ударом": Сатановский объяснил, почему евреи Польши защищают посла-антисемита Липского

03 января 2020, 01:39  •  53 • Политика
Главный раввин Польши осудил слова Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского. "Трамп закон, который может дать старт таким требованиям, и не только к Польше, но и ко всем странам Восточной Европы, подписал... Все под ударом", - пояснил ситуацию политолог и экономист Евгений Сатановский.
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском, обещавшем Гитлеру памятник в Варшаве за окончательное решение "еврейского вопроса" в Европе. Почему польские евреи вступились за дипломата-антисемита, рассказал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он напомнил, что в Польше из более чем 3 довоенных миллионов евреев осталось несколько тысяч. Поэтому, чтобы выжить, им приходится идти на всевозможные ухищрения.
"В Едвабне добрые польские соседи перебили евреев ДО прихода немцев и без их участия. В Кельце - тех, кто вернулся из лагерей, - ПОСЛЕ. Десятки послевоенных погромов, сотни и тысячи убитых... Из 300 тысяч попытавшихся вернуться в свои дома бежали почти все", - пишет Сатановский в своём tg-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
По его словам, в настоящее время оставшиеся в Польше евреи живут как на вулкане. Сатановский отмечает, что нацисты не случайно размещали свои лагеря смерти именно в Польше. Таким образом они пытались обезопаситься от побегов. Потому что знали, что беглецов поляки будут убивать.
"Они их и убивали. И Армия Крайова. И Армия Людова. И гражданское население. Из 3,5 миллиона убитых в Польше в войну евреев от 250 до 350 тысяч убито поляками. Тех же узников Собибора, бежавших из концлагеря после восстания - единственного успешного за всю войну, перебили почти всех", - добавляет Сатановский.
А тех, кто пытался рассказать эту неудобную правду, например через фильмы "Из ада в ад" и "Колоски", в Польше нещадно травили, отмечает политолог. По мнению Сатановского, польские власти опасаются, что евреи могут потребовать от них компенсацию, как ту, что выплачивала Германия.
"А в Польше это минимум 300 миллиардов долларов. Благо Трамп закон, который может дать старт таким требованиям, и не только к Польше, но и ко всем странам Восточной Европы, подписал... Все под ударом", - указывает политолог.
По его мнению, поляки сами загнали себя в такую ситуацию. Никто не просил их поднимать тему СССР. Но в преддверии 75-летия Победы они решили выслужиться перед США, предполагает политолог, а теперь пожинают плоды своего демарша.

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