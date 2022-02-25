"Все под ружьё": Зеленский объявил всеобщую мобилизацию

Президент Украины объявил всеобщую мобилизацию и уже подписал соответствующий указ. "Все под ружьё", - отозвался о происходящем журналист Руслан Осташко и объяснил, как воспринимать решение украинского главы.

Армии, о которой украинские власти не раз говорили, что она "самая сильная" в Европе, понадобились все мужчины страны.

Своё решение Зеленский объяснил "военной агрессией России против Украины". Всеобщая мобилизация проводится согласно статьям украинской конституции.

В подписанном президентом Украины указе говорится, что мобилизация производится в течение 90 суток со дня вступления в силу документа.

Руслан Осташко в своём Telegram-канале прокомментировал это решение Зеленского.

"Все под ружьё. Это паника, а не указ "президента" Зеленского", - написал он.