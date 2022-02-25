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"Все под ружьё": Зеленский объявил всеобщую мобилизацию
25 февраля 2022, 02:05 • 171 • Политика
Президент Украины объявил всеобщую мобилизацию и уже подписал соответствующий указ. "Все под ружьё", - отозвался о происходящем журналист Руслан Осташко и объяснил, как воспринимать решение украинского главы.
Армии, о которой украинские власти не раз говорили, что она "самая сильная" в Европе, понадобились все мужчины страны.
Своё решение Зеленский объяснил "военной агрессией России против Украины". Всеобщая мобилизация проводится согласно статьям украинской конституции.
В подписанном президентом Украины указе говорится, что мобилизация производится в течение 90 суток со дня вступления в силу документа.
Руслан Осташко в своём Telegram-канале прокомментировал это решение Зеленского.
"Все под ружьё. Это паника, а не указ "президента" Зеленского", - написал он.
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