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"Все по плану": В "Газпроме" не почувствовали проблем при строительстве "Северного потока - 2"
08 декабря 2018, 04:39 • 86 • В мире
Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что строительство газопровода идет по заранее согласованному графику. Создание газового хаба идет без видимых препятствий, по плану, пояснил он.
Строительство "Северного потока - 2" идет по плану. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
По его словам, видимых препятствий для строительства не было. "Пока нет", - ответил он, отвечая на вопрос о проблемах при создании газового хаба.
На текущий момент все идет по плану, подчеркнул он, передает "РИА Новости".
Напомним, что строительство газопровода "Северный поток - 2" планируется завершить к концу 2019 года.
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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