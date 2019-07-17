Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зачем так палиться": Скабееву позабавило, как постпред Украины пугает...
"Не сделал ничего плохого Украине": Вице-премьер Италии - о готовивших...
Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине»...
Кремль не будет вмешиваться в кампанию по выборам в Мосгордуму
Главная / Политика

"Все перевернулось с ног на голову": Пранкер Вован оспорит отказ в регистрации его кандидатуры на выборы в МГД

17 июля 2019, 03:24  •  17 • Политика
Владимиру Кузнецову, более известному как пранкер Вован, отказали в регистрации в кандидаты в Мосгордуму. По его словам, все изменилось очень внезапно, и теперь он намерен оспорить решение комиссии в ЦИК и в суде.
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что ему внезапно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, заявив, что 25% собранных им подписей являются браком.
С такими выводами ЦИК Кузнецов согласен и намерен оспаривать их в суде, заявил он РИА Новости.
"Мне отказали, несмотря на то, что в повестке сегодняшнего заседания избирательной комиссии стояла моя регистрация в кандидаты", - пожаловался пранкер. По его словам, также должны были зарегистрировать его доверенных лиц.
"За 15 минут все перевернулось с ног на голову", - отмечает Вован, добавляя, что считает решение комиссии ангажированным, и намерен оспорить его в ЦИК и судах.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Кандидаты могли подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тысяч подписей в свою поддержку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
17 июля 2019, 00:09
"Не сделал ничего плохого Украине": Вице-премьер Италии - о готовивших его убийство украинских наемниках
16 июля 2019, 14:24
Глава МИД Турции доступным языком объяснил НАТО смысл слова "оборона" на примере С-400
16 июля 2019, 20:54
"Хочется уже вверх ногами походить?": Пользователи Twitter иронично поприветствовали нового посла Австралии в России
17 июля 2019, 00:09
"США остается скрежетать зубами": Российский генерал ответил "аналитикам", нашедшим "уязвимости" С-400
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 00:09
"Угадайте страну": Пенсионерку оштрафовали за то, что она слишком много отл...
17 июля 2019, 00:09
В США пошли на хитрость, чтобы не признавать истребители России самыми быстрыми в мир...
17 июля 2019, 00:09
"США остается скрежетать зубами": Российский генерал ответил "аналитик...
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
17 июля 2019, 00:09
Кто теперь даст кредит Украине? МВФ в сентябре останется без главы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
13 июля 2019, 11:39
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе российских учений в Крыму
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "злого петушару"
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.