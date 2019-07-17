"Все перевернулось с ног на голову": Пранкер Вован оспорит отказ в регистрации его кандидатуры на выборы в МГД

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что ему внезапно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, заявив, что 25% собранных им подписей являются браком.

С такими выводами ЦИК Кузнецов согласен и намерен оспаривать их в суде, заявил он РИА Новости.

"Мне отказали, несмотря на то, что в повестке сегодняшнего заседания избирательной комиссии стояла моя регистрация в кандидаты", - пожаловался пранкер. По его словам, также должны были зарегистрировать его доверенных лиц.

"За 15 минут все перевернулось с ног на голову", - отмечает Вован, добавляя, что считает решение комиссии ангажированным, и намерен оспорить его в ЦИК и судах.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Кандидаты могли подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тысяч подписей в свою поддержку.