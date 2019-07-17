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"Все перевернулось с ног на голову": Пранкер Вован оспорит отказ в регистрации его кандидатуры на выборы в МГД
17 июля 2019, 03:24 • 17 • Политика
Владимиру Кузнецову, более известному как пранкер Вован, отказали в регистрации в кандидаты в Мосгордуму. По его словам, все изменилось очень внезапно, и теперь он намерен оспорить решение комиссии в ЦИК и в суде.
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что ему внезапно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, заявив, что 25% собранных им подписей являются браком.
С такими выводами ЦИК Кузнецов согласен и намерен оспаривать их в суде, заявил он РИА Новости.
"Мне отказали, несмотря на то, что в повестке сегодняшнего заседания избирательной комиссии стояла моя регистрация в кандидаты", - пожаловался пранкер. По его словам, также должны были зарегистрировать его доверенных лиц.
"За 15 минут все перевернулось с ног на голову", - отмечает Вован, добавляя, что считает решение комиссии ангажированным, и намерен оспорить его в ЦИК и судах.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Кандидаты могли подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тысяч подписей в свою поддержку.
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