"Все папе расскажу": Зеленский меняет Донбасс на Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с Владимиром Путиным в Ватикане, чтобы посредником стал Папа Римский. В Ватикане, мягко говоря, удивлены. Чувствуется, что он очень соскучился по непринужденной атмосфере шоу «Квартал 95».

Владимир Зеленский продолжает удивлять мир. Давно отставлены в сторону все музыкальные инструменты. Сорваны с лиц маски, в том числе и медицинские. Вова теперь политик международного масштаба. И в политику он играется с самозабвением неофита, бьющего земные поклоны обретенному божеству. И ничего, что пол каменный.

В Москву на встречу срочно?

После краткого визита в Париж, где ему пришлось в гордом одиночестве рассказывать об итогах встреч с Макроном и с Ангелой Меркель журналистам на заднем дворе то ли посольства, то ли какого-то постоялого двора (как тут не вспомнить Петра Порошенко, которому для брифинга вынесли столик за ограду Белого дома) Зеленский загорелся идеей провести встречу с Путиным. И записал видеообращение, в котором заявил, что, мол, готов, на рандеву «в любой точке Донбасса, где идёт война». Москва доброжелательно погладила «отвязавшегося мальчугана», именующего себя «нелохом», по головке и дала не менее дружественный пендель пониже спины. Мол, Владимир Александрович, по Донбассу Вам не к нам, Вам с этим в Донецк и Луганск, о Крыме всё уже сказано, а к нам, да милости просим, в любое удобное время ждем в столице России, если есть что предложить по вопросам двусторонних российско-украинских отношений. Из Донецка и Луганска тут же отозвались главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник, подтвердив свою готовность. Киев такого не ожидал.

- Да нет, да никогда, да чтобы с террористами встречался президент Украины – вы с ума сошли что ли? - заголосил общий хор политиков и чиновников, приближенных к Зеленскому, вместе с ним самим. Забыл Вовочка, что перед выборами президента у одиозного Дмитрия Гордона в программе обещал договариваться «хоть с чертом лысым», лишь бы остановить войну и предотвратить жертвы. А на Пушилина и Пасечника у него тут же «слабо» сыграло. И что с того, что они не черти и не лысые. А еще с того, что на Украине не принято ни одного закона или иного официального документа, где ДНР и ЛНР названы террористическими организациями!

Москва еще не раз напомнила, что главное в будущей встрече, против которой президент России не возражает, не ГДЕ и КОГДА встречаться, а О ЧЕМ говорить. Но нашего, вернее, киевского «Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей»… Иван Александрович Хлестаков позавидовал бы той легкости и скорости, с какой Зеленский принялся раздавать поручения по подготовке встречи. Президент Украины даже успел сообщить, что якобы Путин практически готов провести такую встречу, осталось лишь договориться ответственным из Администрации Президента РФ и Офиса президента Украины. В Москве, наверное, икнули, но промолчали, поскольку предварительные условия и тематику обрисовали Киеву более, чем просто конкретно. Всё это уже стало походить на затянувшуюся и несмешную репризу вышедшего в тираж комика, перебирающего города, в которых он мог бы дать гастроль, пока «его кудри не примелькались» там, и его не «начали бить». Правда, в Москву ехать Зеленский не отважился.

Пальцем в карту

Но самую крутую шутку Зеленский отмочил в интервью итальянской газете la Repubblica, в котором заявил, что Ватикан мог бы стать «оптимальным местом» для переговоров с Россией по Донбассу. Как говорят сейчас на Украине, при президенте-кондитере там было не сладко, при президенте-клоуне - не смешно.

- Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира, - официально заявил Владимир Зеленский. - Посредник с таким авторитетом может предоставить той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу.

При этом, Зеленский снова начал педалировать тему, что такая встреча необходима, для остановки войны на Донбассе:

Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России.

То ли у Зеленского непроходимая тугоухость, то ли органы слуха никоим образом не взаимодействуют с головным мозгом.

А Папа в курсе?

Господа, научите президента Украины читать. Чтобы он мог прочесть те же Минские соглашения и осознать, наконец, что Россия ни в какой степени не является стороной конфликта. И что, вообще, конфликт у России с Украиной существует только в воспаленных мозгах укропатриотов. Да, Киев свернул практически все отношения с Москвой, но это была его собственная инициатива. Россия только отвечала на недружественные шаги Украины все эти годы.

Тут, конечно, очень многое обращает на себя внимание. Зеленский проговаривается, например, про «предоставление уверенности», которую якобы обеспечит посредник в лице Папы Римского. Не хватает ему её, и понятно, по какой причине. Потому что в ответ на конкретные примеры и аргументы у него не будет никакого иного ответа, кроме как ссылаться на якобы «российскую пропаганду». А как вам пассаж про «пока нет конкретики касательно и повестки дня переговоров». Он сам не знает, о чём говорить. Он не представляет себе, что он будет делать на этих переговорах, буде они все-таки произойдут.

Но он явно пообещал провести такую встречу. Тому же Байдену, тем же Макрону и Меркель. И сейчас Зеленский подобен крысе, которая загнала сама себя в угол, и мечется, не зная что делать. Очевидно, что это была его инициатива, и он получил разрешение на встречу от Вашингтона и не только от него (не случайно тема всплыла после разговора с Байденом и поездки Зеленского в Париж, где, по всей видимости и Макрон, и Меркель уже устали от эскапад Киева и захотели умыть руки). И, с большой долей уверенности, он пообещал своим куратором, что «утрясет вопрос» с Путиным при личной встрече. Вот только вопрос не утрясается, альтернативы Минским соглашениям нет (о чём Зеленскому прямым текстом толсто намекнули уже и из Вашингтона), а выполнять их он и не может, и не хочет. Обещания даны. Взрослые «пацаны» ждут «ответа за базар». А отвечать-то нечем. В такой ситуации у него только один выход – сделать всё, чтобы встреча, которую он сам же и заявил, не состоялась. А потому он и мечется в последние дни, раздавая противоречащие друг другу поручения и стараясь, в первую очередь, выскользнуть между Сциллой западных кураторов и Харибдой местных неонацистов- радикалов, не попортив себе шкурки.

И, знаете, что самое удивительное во всей этой истории? Даже не то, что Папа Римский в последние десятилетия не участвовал практически ни в одном урегулировании крупных конфликтов. Даже не сомнительность морального статуса такого посредника, каким был Ватикан на протяжении многих веков. В конце концов, мы живём в наше время, хотя историю и обязаны помнить.

Самое занимательное и интересное во всей этой истории, что Ватикан узнал о своем посредническом статусе из интервью!

В настоящий момент пока нет официального подтверждения с украинской стороны по предложению о проведении встречи Зеленского и Путина в Ватикане. Заявление украинского президента было неожиданным для Святого престола,

- заявили источники в дипломатическом ведомстве Ватикана.

То есть Папа и не подозревал, что Зеленский без него его уже «женил». Мама дорогая!

Нельзя же вот так.