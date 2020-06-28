"Все пахали и пашут с утра до ночи": Путин оценил работу кабмина в период пандемии

Президент России Владимир Путин рассказал, какие меры предосторожности предприняты в Кремле в связи с пандемией коронавируса. В частности, глава государства на регулярной основе сдаёт тесты на COVID-19, все они показали отрицательный результат.

"Раз в три-четыре дня", - поведал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Повышенную осторожность и аккуратность при выстраивании рабочего графика президенту пришлось проявить после того, как коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава государства добавил, что в сложный период он не разочаровался в чиновниках, назначенных на высокие посты. Члены кабмина оказались "на высоте положения", проявив себя в качестве грамотных и ответственных людей.

Что же касается сбоев с выплатами медикам, то президент добавил, что никакого разгильдяйства не было.

"Все пахали и пашут с утра до ночи", - объяснил Путин.