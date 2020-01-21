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"Все отели заняли американцы": Президенту Сербии на Всемирном экономическом форуме нашли место в 20 км от города
21 января 2020, 11:39 • 67 • В мире
Президент Сербии Александр Вучич пожаловался, что его не смогли с комфортом разместить на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Когда глава государства прилетел на место, выяснилось, что все места в отелях заняли американцы. В результате Вучича поселили лишь в 20 километрах от города, пожаловался он в Instagram.
Сербский президент Александр Вучич остался недоволен тем, как его разместили в швейцарском Давосе, куда он приехал, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме. У себя в Instagram президент страны пожаловался, что его не смогли поселить в отеле в самом городе. Вучича разместили лишь за 20 километров от Давоса.
"Шестой год подряд мы боремся за лучшие позиции Сербии в мире и за приход новых инвесторов. Американцы заняли весь Давос, мы размещены в Клостерсе, в 20 км от Конгресс-центра", - цитирует Вучича ТАСС.
Пятидесятый Всемирный экономический форум начнется в Давосе 21 января и продлится до 24 января. Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщал, что российскую делегацию не будет возглавлять исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак, как предполагали раньше. В Швейцарию от России поедет и. о. министра экономического развития Максим Орешкин.
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