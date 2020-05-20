Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевски...
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "...
Главная / Политика

"Все обязательства сняты": Палестина разорвала последние соглашения с США и Израилем

20 мая 2020, 10:55  •  37 • Политика
Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли. "Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимают с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля", - заявил Махмуд Аббас.
Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США. Причиной стали намерения Тель-Авива присоединить палестинские земли. Об этом официально объявил президент Палестины Махмуд Аббас.
Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня Организация освобождения Палестины и палестинское государство снимают с себя все обязательства, взятые по соглашениям с правительствами США и Израиля. Махмуд Аббас добавил, что речь идёт, в том числе, о соглашениях, связанных с безопасностью.
"Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли", - объявил палестинский лидер.
Также он призвал Израиль понести ответственность перед международным сообществом за оккупацию территорий Палестины.
Напомним, что ранее Палестина уже вышла из ряда соглашений с Израилем из-за того, что США официально признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда своё посольство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
20 мая 2020, 01:55
"Вы уж определитесь, в ухо вшит чип или я "по темнику шпарю"?": Собчак высмеяла Навального
20 мая 2020, 08:55
Курилы наши, Крым… вообще турецкий: Сатановский иронично оценил скандальное заявление Японии
20 мая 2020, 06:55
"Это что, шутка?": Призыв Жириновского о ликвидации Совфеда привёл сенаторов в замешательство
20 мая 2020, 04:55
В Госдуме предложили расширить медикам полномочия по спасению людей
20 мая 2020, 01:55
Врачебная война: когда решится проблема с выплатами медикам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
18 мая 2020, 16:40
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
16 мая 2020, 00:55
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но говорит полиция
19 мая 2020, 00:55
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Россией? Эксперт пояснила ситуацию
16 мая 2020, 21:55
Украина рискует потерять 4 региона: "Раскол очень глубокий" - сенатор Джабаров
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
14 мая 2020, 01:55
Шмыгаль готовится добить Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.