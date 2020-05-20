"Все обязательства сняты": Палестина разорвала последние соглашения с США и Израилем

Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США. Причиной стали намерения Тель-Авива присоединить палестинские земли. Об этом официально объявил президент Палестины Махмуд Аббас.

Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня Организация освобождения Палестины и палестинское государство снимают с себя все обязательства, взятые по соглашениям с правительствами США и Израиля. Махмуд Аббас добавил, что речь идёт, в том числе, о соглашениях, связанных с безопасностью.

"Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли", - объявил палестинский лидер.

Также он призвал Израиль понести ответственность перед международным сообществом за оккупацию территорий Палестины.

Напомним, что ранее Палестина уже вышла из ряда соглашений с Израилем из-за того, что США официально признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда своё посольство.