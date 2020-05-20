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"Все обязательства сняты": Палестина разорвала последние соглашения с США и Израилем
20 мая 2020, 10:55 • 37 • Политика
Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли. "Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимают с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля", - заявил Махмуд Аббас.
Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США. Причиной стали намерения Тель-Авива присоединить палестинские земли. Об этом официально объявил президент Палестины Махмуд Аббас.
Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня Организация освобождения Палестины и палестинское государство снимают с себя все обязательства, взятые по соглашениям с правительствами США и Израиля. Махмуд Аббас добавил, что речь идёт, в том числе, о соглашениях, связанных с безопасностью.
Также он призвал Израиль понести ответственность перед международным сообществом за оккупацию территорий Палестины.
Напомним, что ранее Палестина уже вышла из ряда соглашений с Израилем из-за того, что США официально признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда своё посольство.
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