Секретарь генсовета ЕР Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь после спецоперации. "Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся - и всё сделаем. Всё восстановим", - пообещал он.

Россия восстановит Мариуполь после спецоперации по денацификации Украины. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в ходе общения с жителями Донбасса.

Вопрос о восстановлении города, который сильно пострадал из-за действий украинского нацбатальона "Азов"*, задала одна из жительниц Мариуполя. Женщину эвакуировали из зоны боевых действий в Донбасс.

Россия будет всё восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся - и всё сделаем. Всё восстановим,

- пообещал Турчак.

Также он отметил, что жителям освобождённых территорий Донбасса будут назначены пенсии. Правда, пока только минимальные. Пенсии исходя из стажа будут назначены, когда "все пенсионные дела будут установлены", заверил Турчак.

* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.