"Все напуганы": Потерявший власть в Молдавии Владимир Плахотнюк объяснил свой побег из страны

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк объяснил свой побег из страны. Напомним, Молдавию он покинул после того, как было назначено новое правительство. По версии Плахотнюка, из Молдавии он выехал "ради безопасности семьи".

Сообщение олигарх оставил на личной странице в социальной сети Facebook. В общем и целом его заявление умещается в два слова - "все напуганы".

Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности, - пишет Плахотнюк. - Семье нужно, чтобы я был рядом, и я останусь с ними до тех пор, пока это будет нужно.

Несмотря на то что Плахотнюк откровенно сбежал, понимая, что после его политики ему действительно может грозить наказание по закону, он настаивает: Демократическая партия не исчезнет и продолжит свой политический путь... Теперь, по версии Плахотнюка, партия должна стать оппозицией.

Сам олигарх также планирует продолжить политическую деятельность. Как именно, неясно.