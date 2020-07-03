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"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию

03 июля 2020, 04:00  •  9 • Политика
Польский посол Влодзимеж Марчиняк покидает Россию. Его полномочия закончились. "Всё началось, как у Хичкока", - произнёс он.
В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Марчиняк рассказал, что обычным является нахождение на посту посла в течение четырёх лет. Время его отъезда из России уже приближается.
По словам дипломата, российско-польские отношения сложны, но простыми они никогда не были. Что последние несколько лет было особенно тяжело, Марчиняк не почувствовал.
Он сообщил, что когда оказался в первой командировке в польское посольство в Москве, было начало июля. Предстояло познакомиться с предшественницей и людьми, с кем предстояло работать следующие четыре года.
"Была буря в Москве, очень сильный ветер. Он сломал одно из деревьев, которое растёт на территории посольства. Всё началось, как у Хичкока (в фильмах)", - вспомнил дипломат, добавив, что завершается всё эпидемией.
Влодзимеж Марчиняк считает, что добился определённых успехов на своём посту. Например, в сфере поддержки культурных связей между Польшей и Россией.

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