"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Марчиняк рассказал, что обычным является нахождение на посту посла в течение четырёх лет. Время его отъезда из России уже приближается.

По словам дипломата, российско-польские отношения сложны, но простыми они никогда не были. Что последние несколько лет было особенно тяжело, Марчиняк не почувствовал.

Он сообщил, что когда оказался в первой командировке в польское посольство в Москве, было начало июля. Предстояло познакомиться с предшественницей и людьми, с кем предстояло работать следующие четыре года.

"Была буря в Москве, очень сильный ветер. Он сломал одно из деревьев, которое растёт на территории посольства. Всё началось, как у Хичкока (в фильмах)", - вспомнил дипломат, добавив, что завершается всё эпидемией.

Влодзимеж Марчиняк считает, что добился определённых успехов на своём посту. Например, в сфере поддержки культурных связей между Польшей и Россией.