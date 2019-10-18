"Все материалы переданы": Генпрокуратура и Роскомнадзор займутся Медузой, Би-би-си и "Радио свобода" - Поклонская

Комиссия Госдумы нашла нарушения законодательства со стороны Meduza, Би-би-си и "Радио свобода". Материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН, являются достаточным основанием для принятия необходимых мер, сообщила депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Речь идёт об очередном заседании Комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Она постановила, что издание Meduza, канал Би-би-си и "Радио свобода" осуществляли попытки вмешательства. В качестве доказательств Поклонская привела материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН.

"(Эти материалы) являются достаточным основанием для принятия необходимых мер, в том числе процессуального характера компетентными органами и спецслужбами. Именно для этих целей Комиссия приняла решение направить данные материалы генеральному прокурору России, в Роскомнадзор и др. службы", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Фото: скиншот Facebook/PoklonskayaNV