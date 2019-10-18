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"Все материалы переданы": Генпрокуратура и Роскомнадзор займутся Медузой, Би-би-си и "Радио свобода" - Поклонская
18 октября 2019, 00:54 • 33 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала об итогах заседания Комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Комиссия Госдумы нашла нарушения законодательства со стороны Meduza, Би-би-си и "Радио свобода". Материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН, являются достаточным основанием для принятия необходимых мер, сообщила депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Речь идёт об очередном заседании Комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Она постановила, что издание Meduza, канал Би-би-си и "Радио свобода" осуществляли попытки вмешательства. В качестве доказательств Поклонская привела материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН.
Фото: скиншот Facebook/PoklonskayaNV
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