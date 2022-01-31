"Все, кто за Россию, валите": План Киева по захвату Донбасса раскрыл политолог

Телеведущий и политолог Руслан Осташко раскрыл истинный план Киева по захвату Донбасса. Власти Украины, полагает он, просто ждут, когда сторонники России "свалят" из республик, чтобы затем забрать себе опустевшие территории.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сегодня предложил отрезвить Киев и его пособников в лице боевиков ВСУ, которые воюют против мирного населения Донбасса. Он считает, что защитникам народных республик помогли бы поставки из России систем противовоздушной обороны "Панцирь", противотанковых ракетных комплексов "Корнет", тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" и многофункциональных беспилотных комплексов "Орлан". Это, по словам политика, "стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгорячённых вояк и украинских пропагандистов".

С этой точкой зрения согласен и политолог Руслан Осташко. "На фоне поставок оружия США и Великобританией Украине, конечно же, наши ответные поставки в республики остудили бы головы", - подчеркнул он в беседе с Царьградом.

Правда, по мнению эксперта, это нужно было сделать уже давно, а следующим шагом должно быть признание Донбасса.

Вот это остудит их. Потому что они должны понимать, что пути назад нет. Никто в Донецке не будет жить вместе с нацистами в одной стране. Это понимают все,

- уверен Осташко.

Между тем киевские власти, продолжил политолог, просто ждут, пока из Донецка и Луганска все люди уедут, чтобы забрать пустые территории. "У них как бы это основной план по так называемой реинтеграции Донбасса. Все, кто за Россию, валите, а остальные к нам", - пояснил эксперт. К счастью, сделать это им не позволяют Минские соглашения, добавил наш собеседник.