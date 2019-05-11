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"Все, кто присутствовал на встрече, переглянулись": Захарова о "резких высказываниях" Лаврова
11 мая 2019, 02:24 • 150 • Политика
Мария Захарова ответила главе МИД Японии про "резкие высказывания" Сергея Лаврова. "Все, кто присутствовал на встрече, переглянулись", - сказала она о словах японского министра.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания министра иностранных дел Японии Таро Коно о "резких высказываниях" на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В пятницу, 10 мая, в Москве прошли переговоры глав МИД России и Японии, на которых обсуждалось заключение мирного договора между двумя странами. На итоговой пресс-конференции японский министр отметил, что дискуссия была весьма напряженной и порой доходила до "резких высказываний".
Из произошедшего она сделала вывод, что в России и Японии, должно быть, разное представление о "резких высказываниях".
Позднее в МИД Японии прояснили ситуацию. Ведомство утверждает, что имела место ошибка перевода. Под словом "резкий" министр Торо имел в виду "откровенный и открытый".
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