"Все, кто присутствовал на встрече, переглянулись": Захарова о "резких высказываниях" Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания министра иностранных дел Японии Таро Коно о "резких высказываниях" на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В пятницу, 10 мая, в Москве прошли переговоры глав МИД России и Японии, на которых обсуждалось заключение мирного договора между двумя странами. На итоговой пресс-конференции японский министр отметил, что дискуссия была весьма напряженной и порой доходила до "резких высказываний".

"Мы все, кто присутствовал на встрече, переглянулись, не понимая, о чем речь", - написала Захарова в Facebook.

Из произошедшего она сделала вывод, что в России и Японии, должно быть, разное представление о "резких высказываниях".

Позднее в МИД Японии прояснили ситуацию. Ведомство утверждает, что имела место ошибка перевода. Под словом "резкий" министр Торо имел в виду "откровенный и открытый".