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"Все хуже, чем ожидалось": Грузинский канал "Рустави 2" возвращает в эфир журналиста-матерщинника

20 июля 2019, 15:54  •  58 • Политика
Новый гендиректор грузинского телеканала "Рустави 2" Паата Салия возвращает в эфир журналиста Георгия Габунию, который оскорбил в эфире российского президента. "Все хуже, чем ожидалось", - цитируют СМИ слова Салии после ознакомления с положением канала.
Новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия не видит никаких препятствий для возвращения к работе журналиста Георгия Габунии, который в эфире итоговой программы обматерил президента России Владимира Путина и оскорбил память его родителей.
На встрече с коллективом новый начальник заверил, что ставший владельцем телеканала Кибар Халваши пообещал не вмешиваться в редакционную политику канала. Вместе с тем он признал, что в финансовом плане "все оказалось гораздо хуже, чем полагали инвесторы", говорится в сообщении по итогам встречи коллектива.
Журналисты, работающие на телеканале, предложили новому руководству создать общественный совет, который будет курировать кадровую политику "Рустави 2". Решение этого вопроса было отложено до выяснения мнения владельца, сообщает "Интерфакс".

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