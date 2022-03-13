"Все говорят, что не их": Инцидент в Загребе не на шутку перепугал европейцев

В ночь на пятницу в столице Хорватии упал беспилотный летательный аппарат.

Власти Хорватии назвали угрозой для всех стран НАТО этот инцидент - падение беспилотника. На днях в столице страны упал БПЛА. Выяснилось, что аппарат был запущен с территории Украины.

Как заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, побывавший на месте происшествия, речь идёт о беспилотнике "Стриж Ту-141" советского производства. Очевидно, он был запущен на территории Украины, подчеркнул чиновник.

Однако, добавил политик, по заявлениям, поступившим от Украины и России, неясно, кем именно был запущен аппарат.

"Все говорят, что не их, а кого-то другого", - посетовал премьер и призвал НАТО сплотиться в предотвращении подобных инцидентов.

"Это указывает на необходимость более тесного сотрудничества внутри НАТО, в воздушном пространстве НАТО - и румынском, и венгерском, и хорватском. Такую ситуацию мы больше не можем терпеть, она не должна повториться. Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать, поэтому мы эту тему поднимем во всех органах ЕС и НАТО и будем работать над тем, чтобы повысить готовность - нашу и всех остальных, чтобы подобные летательные аппараты уничтожались в безопасном месте, а не прилетали и падали в очень населённой части города", - подчеркнул глава кабмина Хорватии.