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"Все государства начнут ходить строем": Дипломат вскрыл источник пандемии. Академик копнул глубже

03 января 2021, 21:45  •  145 • Политика
Глава МИД Китая Ван И накануне рассказал о происхождении коронавируса. По его словам, инфекция не зародилась в Ухане - вспышки произошли одновременно по всему миру, однако Пекин первым поспешил сообщить об эпидемии. В свою очередь академик РАН Сергей Глазьев в эфире "Царьград. Главное" копнул глубже, напомнив, что сценарий пандемии был прописан ещё в 2009 году.
Пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки заболевания по всему миру. Об этом говорит большое количество исследований, рассказал глава МИД Китая Ван И, подчеркнув, что Китай стал первой страной, заявившей об эпидемии миру.
"Всё это тревожило весь мир. Мы приняли самые строгие меры для борьбы с вирусом. Мы провели крупнейшие онлайн-обмены по мерам реагирования на эпидемии при поддержке науки и технологий. Мы организовали более 100 видеоконференций с экспертами из других стран. Мы безоговорочно делились своим опытом с другими странами", - заявил лидер китайской дипломатии.
В свою очередь академик РАН Сергей Глазьев в эфире "Царьград. Главное" напомнил, что сценарий пандемии был выработан ещё в 2009-м.
"Властно-финансовый олигархат, собственно говоря, и создал эту пандемию коронавируса, начиная со знаменитого доклада Рокфеллера "Локстеп", мы привыкли говорить "локаут", но всё началось с доклада Рокфеллера "Локстеп", фонда Рокфеллера, точнее, где как раз в 2009 ещё году был выработан сценарий пандемии, против которой будут меры по социальной самоизоляции, и все государства начнут ходить строем", - заявил Глазьев.
Однако возникал вопрос, отметил академик, куда пойдёт этот строй. Ушедший 2020-й продемонстрировал, как "под шумок пандемии" были списаны 30 триллионов долларов, лопнули финансовые пузыри, лопнули в плановом порядке так, что те, кто манипулировал рынком, своевременно деньги увели в цветные металлы, в реальные активы, пояснил эксперт.
"Миноритарии, как всегда, всё потеряли, произошло гигантское перераспределение собственности. 30 триллионов обязательств финансовый олигархат сбросил с себя весной этого года. С другой стороны, этот сценарий, "локстеп", предполагающий, что государства будут ходить строем, тоже подтвердил, что все государства, начиная с США, действительно начали ходить строем. Куда вы думаете? Опять к финансовому олигархату", - заключил Глазьев.

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