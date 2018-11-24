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"Все это смешно и мелкотравчато": Киселев прокомментировал антироссийскую пропаганду Великобритании
24 ноября 2018, 22:09 • 68 • Политика
Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев назвал "смешной и мелкотравчатой" деятельность проекта Integrity Initiative, финансируемого Великобританией и занимающегося антироссийской пропагандой. По мнению журналиста, действия Великобритании вызывают "чувство брезгливости", а сценарий развития этой истории будет классическим - "молчать, затем отрицать, в конце сваливать все на других".
Дмитрий Киселев прокомментировал обнародованную группой хакеров Anonymous информацию о проекте Integrity Initiative, который финансировался британским правительством и занимался антироссийской пропагандой.
В эксклюзивном интервью информагентству "Nation News" ведущий программы "Вести недели" рассказал, что сценарий развития этой истории будет классическим: "Сначала они будут долго молчать, потом все отрицать, а третья фаза — валить все на других".
Журналист отметил, что действия Великобритании смешны и "мелкотравчаты", и страна сама пострадает от своей же циничной работы, а многие жители России в соцсетях уже давно называют ее "Мелкобританией".
По мнению Киселева, британцы до сих пор уверены, что решают великие вопросы мира, а на самом деле единственным их интересом уже давно стала коммерческая выгода. Такими же методами, основанными на их ложном мнении, что они могут решать все за других, британцы действовали и в своих колониях — Индии, Китае, напомнил журналист.
"И все это делается с ощущением некой высшей английской морали, а на самом деле — уже смешно и вызывает чувство брезгливости", - подытожил Киселев.
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