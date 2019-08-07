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"Все еще полноценный участник": Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей

07 августа 2019, 06:24  •  112 • Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишут СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел. "Все еще полноценный участник", - говорят в МИД.
Свыше 300млн рублей задолжал Киев за пять лет. Именно тогда, с 2014 Незалежная отказалась выплачивать взносы. В настоящее время решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Кстати, примечательно то, что Незалежная в юридическом плане все еще остается полноценным участником содружества.
"Киев регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах", - говорится в сообщении российского МИД, передают "Известия".
Ранее со стороны Украины не раз звучали заявления, мол, отношения будут разорваны, но при этом официальных заявлений о выходе Киева из СНГ не было.
"Украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях, - говорят в МИД. - Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет.
В министерстве подчеркнули, что вопрос о продолжении работы Украины в СНГ полностью зависит от политической воли новых киевских властей.

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