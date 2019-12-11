"Все дороги ведут к Путину": Трамп похвастался фото с Лавровым. Американцы заподозрили предательство

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл рабочую встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Позже министр отметил, что диалог прошёл в атмосфере взаимопонимания.

"С обеих сторон есть нацеленность на то, чтобы в тех областях, где мы можем длительно, взаимовыгодно и результативно работать, делать больше, прилагать больше усилий для того, чтобы достигать конкретных результатов", - подчеркнул глава МИД России после встречи в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп похвастался у себя в Twitter фото с Лавровым и отметил, что у них с министром была "хорошая встреча". Он также рассказал, что с российским министром обсуждали и торговлю, и Северную Корею, и Иран, и контроль над ядерным вооружением, а также Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, была затронута и тема "вмешательства" в выборы. Напомним, последнее голословно приписывают России после победы Трампа в 2016 году.

"Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!" - резюмировал Трамп.

Однако американцы, увидев совместное фото Лаврова и Трампа, обвинили своего президента... в предательстве и работе на российского лидера Владимира Путина.

"Оба человека на этой картине работают на Владимира Путина", - пишет J.J. @JJ_J0NE5.

"Как прошло ваше выступление? Путин счастлив?" - интересуется Thorsten @Airvooocht.

"Все дороги ведут к Путину. Предатель", - считает @Amy_Siskind.

"В отставку, предатель", - потребовал пользователь @GMSarli.

На странные выводы американцев под постом Трампа обратила внимание и журналистка Юлия Витязева.

"Забавно, но противников Трампа вообще не интересует, о чём он говорил с Лавровым. Просто потому, что они (как и их кастрюлеголовые украинские побратимы) заучили мантру о российском вмешательстве в американские выборы, считают Трампа агентом Кремля, а Путина - истинным хозяином Белого дома. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", - отметила она у себя в телеграм-канале.

Напомним, обвинения в якобы вмешательство в американские выборы на Россию посыпались после победы Трампа в 2016 году. Даже было затеяно расследование, которым занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. Москва категорически опровергала все обвинения в свой адрес. Голословность подозрений американской стороны подтвердили и итоги двухлетнего расследования - не было найдено ни одного доказательства против России.

Однако демократы США продолжают настаивать на "связи" Трампа с Россией, а в американском сегменте Сети сильна версия о якобы "работе" президента США на Москву.