В США на слушаниях об импичменте Дональда Трампа спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 5 раз за 40 секунд повторила слово Россия, а завершила выступление упоминанием Владимира Путина. Очередные слушания прошли в четверг, 5 декабря, в Вашингтоне

"Это не про Украину, это про Россию... Россия вторглась на восток Украины, около 10 тысяч человек погибли, некоторые из них из-за отсутствия военной поддержки США", - заявила 79-летняя женщина-политик.

В течение 40 секунд она успела пять раз упомянуть Россию в разном контексте. А в завершении своей речи и вовсе напомнила о том, что "все дороги ведут к Путину". И это при том, что даже враждебно настроенный к Трампу спецпрокурор не смог доказать его связь с Россией.

Стоит отметить, что в 2004 году Нэнси Пелоси сделала всё, что в её силах, чтобы не допустить импичмента президента США Джорджа Буша-младшего.