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"Все дороги ведут к Путину": Россию помянули 5 раз за 40 секунд на слушаниях по импичменту Трампа
06 декабря 2019, 07:24 • 54 • Политика
Во время речи на слушаниях по импичменту президента США Нэнси Пелоси 5 раз за 40 секунд повторила слово "Россия", а закончила выступление словами о Владимире Путине.
В США на слушаниях об импичменте Дональда Трампа спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 5 раз за 40 секунд повторила слово Россия, а завершила выступление упоминанием Владимира Путина. Очередные слушания прошли в четверг, 5 декабря, в Вашингтоне
В течение 40 секунд она успела пять раз упомянуть Россию в разном контексте. А в завершении своей речи и вовсе напомнила о том, что "все дороги ведут к Путину". И это при том, что даже враждебно настроенный к Трампу спецпрокурор не смог доказать его связь с Россией.
Стоит отметить, что в 2004 году Нэнси Пелоси сделала всё, что в её силах, чтобы не допустить импичмента президента США Джорджа Буша-младшего.
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