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"Все должны умереть, чтоб насолить России": Названа сакральная жертва Запада

27 ноября 2020, 18:45  •  218 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин в прямом эфире местного телеканала заявил, что западные спецслужбы придумали Незалежной ложную национальную идею. По мнению парламентария, заключается она в сакральной жертве украинцев: "Мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России".
"Нам всем навязали ложную национальную идею, придуманную в кабинетах спецслужб западных стран", - такое мнение в прямом эфире телеканала "112 Украина" высказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
В своих рассуждениях парламентарий поясняет ведущим и телезрителям, что, согласно этой навязанной Западом идее, из Украины пытаются сделать "анти-Россию", а из самих украинцев - сакральную жертву.
"Мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России", - высказал свою точку зрения депутат.
А после обрушился с критикой на украинских чиновников, которые, судя по всему, следуя той самой навязанной нацидее, соревнуются за звание "лучшего патриота". И всё "соревнование" заключается только в том, "кто больше нагадит русским".
Кузьмин не постеснялся раскрыть правду о том, что в этом самом "соревновании" по гадостям в адрес России в Украине была полностью уничтожена промышленность, социальная сфера, медицина, образование.
"Мы уничтожили наше будущее, по сути", - резюмирует печальный итог чиновничьих игрищ в патриотов депутат Рады.

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