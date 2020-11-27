"Все должны умереть, чтоб насолить России": Названа сакральная жертва Запада

"Нам всем навязали ложную национальную идею, придуманную в кабинетах спецслужб западных стран", - такое мнение в прямом эфире телеканала "112 Украина" высказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

В своих рассуждениях парламентарий поясняет ведущим и телезрителям, что, согласно этой навязанной Западом идее, из Украины пытаются сделать "анти-Россию", а из самих украинцев - сакральную жертву.

"Мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России", - высказал свою точку зрения депутат.

А после обрушился с критикой на украинских чиновников, которые, судя по всему, следуя той самой навязанной нацидее, соревнуются за звание "лучшего патриота". И всё "соревнование" заключается только в том, "кто больше нагадит русским".

Кузьмин не постеснялся раскрыть правду о том, что в этом самом "соревновании" по гадостям в адрес России в Украине была полностью уничтожена промышленность, социальная сфера, медицина, образование.

"Мы уничтожили наше будущее, по сути", - резюмирует печальный итог чиновничьих игрищ в патриотов депутат Рады.