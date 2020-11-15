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"Все должны иметь доступ": Путин раскрыл число стран, обратившихся к России за вакциной от COVID-19
15 ноября 2020, 08:50 • 56 • Политика
Путин сообщил, что десятки стран планируют закупить российские вакцины от коронавируса. "Убеждён, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", - подчеркнул президент России.
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции хотят купить несколько десятков стран. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите.
Речь идёт о первой в мире вакцине от коронавируса "Спутник V", названной в честь первого в истории космического спутника земли, запущенного СССР. Российский лидер отметил, что свободный доступ к этой вакцине должны иметь граждане всех стран мира.
Он добавил, что Россия и дальше будет сотрудничать со своими партнёрами для борьбы с мировой пандемией COVID-19. В частности, Москва будет продолжать поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики.
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