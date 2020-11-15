Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А нас за что: в Германии не поняли ответные санкции России
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции рез...
Лукашенко пытались застрелить
Главная / Политика

"Все должны иметь доступ": Путин раскрыл число стран, обратившихся к России за вакциной от COVID-19

15 ноября 2020, 08:50  •  56 • Политика
Путин сообщил, что десятки стран планируют закупить российские вакцины от коронавируса. "Убеждён, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", - подчеркнул президент России.
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции хотят купить несколько десятков стран. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите.
Речь идёт о первой в мире вакцине от коронавируса "Спутник V", названной в честь первого в истории космического спутника земли, запущенного СССР. Российский лидер отметил, что свободный доступ к этой вакцине должны иметь граждане всех стран мира.
Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов, - отметил Путин.
Он добавил, что Россия и дальше будет сотрудничать со своими партнёрами для борьбы с мировой пандемией COVID-19. В частности, Москва будет продолжать поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
14 ноября 2020, 20:55
"Это атака на Россию": Депутат бундестага предупредил о катастрофе в отношениях с Москвой
15 ноября 2020, 00:35
Захарова развела руками в ответ на апокалиптичный намёк Берлина: "Мы же вежливые люди"
14 ноября 2020, 20:55
Минские соглашения - "политическая удавка": Экс-депутат Рады объяснил, зачем Киев стелется под США
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
14 ноября 2020, 22:45
"Мы выигрываем штат Пенсильвания": Трамп заявил о конституционной победе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2020, 13:35
Лукашенко пытались застрелить
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
14 ноября 2020, 02:35
Для русских не жалко: В Карабахе продавщица выручила миротворцев, оказавшихся без наличных
09 ноября 2020, 19:55
Тотальная украинизация провалилась? Врач выставил за дверь запретившего русский язык экс-мэра Киева
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.