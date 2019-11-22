"Все доказательства должны быть обнародованы": Малайзия требует правды о катастрофе Boeing МН17 в Донбассе

В Малайзии потребовали опубликовать все материалы по делу о крушении Boeing МН17, чтобы с ними могла ознакомиться любая заинтересованная сторона. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

Он подчеркнул, что нельзя делать выводы о виновности тех или иных лиц, пока доказательства по делу не будут обнародованы и исследованы соответствующим образом. В этой связи Малайзия не будет возлагать вину за уничтожение авиалайнера до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства по данному делу.

"Мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования", - сказал глава МИД Малайзии на пресс-конференции в Москве.

Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.