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"Все доказательства должны быть обнародованы": Малайзия требует правды о катастрофе Boeing МН17 в Донбассе
22 ноября 2019, 05:24 • 151 • Политика
Малайзия требует обнародовать доказательства по делу, чтобы их могли изучить все заинтересованные стороны, а не только западная комиссия по расследованию.
В Малайзии потребовали опубликовать все материалы по делу о крушении Boeing МН17, чтобы с ними могла ознакомиться любая заинтересованная сторона. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.
Он подчеркнул, что нельзя делать выводы о виновности тех или иных лиц, пока доказательства по делу не будут обнародованы и исследованы соответствующим образом. В этой связи Малайзия не будет возлагать вину за уничтожение авиалайнера до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства по данному делу.
Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.
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