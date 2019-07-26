"Все для обнищания народа": Делягин наглядно объяснил, как очередной провал пенсионной реформы открыл ее истинную цель

В Счетной Палате констатировали новый провал попытки оздоровить пенсионную систему в стране. Дело в том, что заморозка индексации выплат работающим пенсионерам не произвела ожидаемого эффекта, сообщила аудитор Счетной Палаты Светлана Орлова. Она отметила, что эта мера не дала того результата, на который рассчитывали власти.

Михаил Делягин в беседе с корреспондентом телеканала Царьград напомнил, что Орлова ранее была губернатором Владимирской области. "Она произвела впечатление хорошего губернатора, но своим комментарием продемонстрировала очень стыдную вещь. Что губернатор, бывший, и даже аудитор Счетной Палаты, не подозревает, что воровство является плохим инструментом развития", - считает он.

Экономист объясняет: по его мнению, заморозка накопительных взносов – это и есть воровство денег.

"Нужно понимать, в чем задача пенсионной реформы. Пенсионная реформа не сталкивается с нехваткой денег, эта нехватка искусственно создана. Федеральный бюджет имеет 12,5 триллионов рублей неиспользуемых остатков, эта сумма будет увеличиваться. Только в этом году она вырастет на три с четвертью триллиона", - отмечает Делягин.

Он отмечает, что прикрытие пенсионной реформы отсутствием денег – это откровенная ложь. На самом же деле это попросту инструмент, работающий на обеднение народа.

"Подавление граждан РФ, и обеспечение их обнищания. С этой точки зрения, всё хорошо и эффективно. Другое дело, что сказать это официально нельзя, поэтому делаются всякие мнимые цели, заведомо неэффективные цели, типа экономии денег", - жестко высказывается эксперт.

Делягин отмечает, что люди понимают это и в принципе не верят в реформу. "Сегодня для каждого человека деньги, которые он платит в пенсионные взносы, это деньги, которые выброшены", - констатирует он.

По-своему Делягин оценил и слова Орловой о том, что сейчас реальным инструментом увеличения пенсионных накоплений остается только их инвестирование.

"Пенсионные деньги должны работать на страну. Сейчас они работают в спекуляции, и, в общем, работают против, на самом деле. Пенсионные деньги могут вкладываться в проекты, гарантируя долгосрочную доходность. В принципе, это подход правильный. Но… большинство мужчин до пенсии не доживет", - резюмировал эксперт.