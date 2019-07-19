"Все были пьяны": Поездка украинских нацбатовцев на грузовике окончилась смертью

Боевики нацбатальона "Айдар"* подорвались на мине, когда ехали на грузовике по подконтрольной Киеву территории. Об этом на пресс-конференции рассказал глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его информации, инцидент произошёл в четверг 18 июля в районе города Константиновка. В результате наезда грузовика на мину погибло двое бойцов нацбатальона. Ещё один ранен и находится в тяжёлом состоянии.

"Важно отметить, что в момент произошедшего все боевики находились в нетрезвом состоянии", - подчеркнул Безсонов.

Помимо этого, на мариупольском направлении бойцы украинской армии устроили перестрелку с членами так называемой украинской добровольческой армии. Инцидент произошёл возле кафе в селе Каменка. Пострадало двое украинских морпехов и один украинский националист.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена