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"Все были пьяны": Поездка украинских нацбатовцев на грузовике окончилась смертью

19 июля 2019, 23:39  •  140 • Политика
Грузовик с пьяными бойцами нацбатальона "Айдар" подорвался на мине в Донбассе, завили в ДНР. Инцидент случился на подконтрольной Киеву территории.
Боевики нацбатальона "Айдар"* подорвались на мине, когда ехали на грузовике по подконтрольной Киеву территории. Об этом на пресс-конференции рассказал глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его информации, инцидент произошёл в четверг 18 июля в районе города Константиновка. В результате наезда грузовика на мину погибло двое бойцов нацбатальона. Ещё один ранен и находится в тяжёлом состоянии.
"Важно отметить, что в момент произошедшего все боевики находились в нетрезвом состоянии", - подчеркнул Безсонов.
Помимо этого, на мариупольском направлении бойцы украинской армии устроили перестрелку с членами так называемой украинской добровольческой армии. Инцидент произошёл возле кафе в селе Каменка. Пострадало двое украинских морпехов и один украинский националист.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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