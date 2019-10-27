"Все были очень рады": Русские прибыли в сирийский город Кобани, чтобы гарантировать мир

В город Кобани (Айн-эль-Араб) на севере Сирии прибыла рота российской военной полиции. Вместе с турецкими коллегами русские организуют патруль территории. О предстоящей работе в ходе брифинга сообщил офицер военной полиции Михаил Елсуков. Как отметил спикер, патруль наладят во исполнение пятого пункта меморандума, ранее принятого президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В том числе русско-турецкий патруль обеспечит контроль постов и соблюдение тишины, спокойствия на территории, пояснил Елсуков.

Говоря о реакции жителей Кобани на визит русских военных, спикер отметил: "Все были очень рады". Маршрут патруля уже проработан. Все турецкие подразделения, задействованные в общей работе, оповещены.

Досье

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщал, что колонна военной полиции Вооруженных сил РФ в субботу провела патрулирование на сирийско-турецкой границе по маршрутам Каракозак - Кобани - Коран и обратно; Камышлы - Факира; Камышлы - Сималька.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября ввели в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.