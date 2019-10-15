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"Все будут с ужасом ждать, какую страну Путин следующей посетит": В визите президента РФ на Ближний Восток заподозрили неладное
15 октября 2019, 20:54 • 182 • В мире
Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет побывал с визитом в Саудовской Аравии, на этом фоне прозвучали новости из Ирана, где власти выразили готовность вести переговоры с саудовской стороной. Во всей этой медийной шумихе пользователи Сети заподозрили неладное и иронично отметили, что, вероятно, "все будут с ужасом ждать, какую страну Путин следующей посетит".
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 14 октября, совершил исторический визит в Саудовскую Аравию. Как отмечают эксперты, Путину удалось поладить не только с саудовским королём, но и с наследным принцем. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается и на реализации совместных проектов двух государств.
На фоне ближневосточной поездки российского президента интересные новости доходят из Ирана. Там местный лидер Хасан Рухани заявил о готовности иранской стороны к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию.
Несмотря на то что президент республики отметил, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооружённый конфликт в Йемене, тем не менее Иран готов вести диалог.
В Сети после новостей из Тегерана иронично отметили, что в таком свете визит Путина и вовсе играет в другом ключе. Некоторые заподозрили даже неладное во всей этой медийной шумихе.
Скриншот twitter.com/rlz_the_kraken
"Стоило только Путину приехать в Эр-Рияд!" - саркастично отреагировал на сговорчивость Ирана пользователь Twitter под ником "Выпускайте кракена".
В свою очередь комментатор под ником peissan1 добавил, что, вероятно, другие будут с опаской ждать визита российского лидера в других странах.
"Все будут с ужасом ждать, какую страну Путин следующей посетит", - иронично заметил он.
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