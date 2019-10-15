"Все будут с ужасом ждать, какую страну Путин следующей посетит": В визите президента РФ на Ближний Восток заподозрили неладное

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 14 октября, совершил исторический визит в Саудовскую Аравию. Как отмечают эксперты, Путину удалось поладить не только с саудовским королём, но и с наследным принцем. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается и на реализации совместных проектов двух государств.

На фоне ближневосточной поездки российского президента интересные новости доходят из Ирана. Там местный лидер Хасан Рухани заявил о готовности иранской стороны к переговорам со всеми региональными державами, включая Саудовскую Аравию.

Несмотря на то что президент республики отметил, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооружённый конфликт в Йемене, тем не менее Иран готов вести диалог.

В Сети после новостей из Тегерана иронично отметили, что в таком свете визит Путина и вовсе играет в другом ключе. Некоторые заподозрили даже неладное во всей этой медийной шумихе.

Скриншот twitter.com/rlz_the_kraken

"Стоило только Путину приехать в Эр-Рияд!" - саркастично отреагировал на сговорчивость Ирана пользователь Twitter под ником "Выпускайте кракена".

В свою очередь комментатор под ником peissan1 добавил, что, вероятно, другие будут с опаской ждать визита российского лидера в других странах.

"Все будут с ужасом ждать, какую страну Путин следующей посетит", - иронично заметил он.