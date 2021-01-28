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"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
28 января 2021, 07:30 • 418 • Политика
Bellingcat и The Insider назвали лидера "Новой России" Никиту Исаева одной из жертв "отравителей Навального". Однако менее чем за год до смерти он признался, что у него смертельное заболевание. "Все будут думать, что меня отравили, вот увидишь", - посмеялся он тогда.
Bellingcat и The Insider опубликовали новое расследование, в котором утверждается, что лидер "Новой России" Никита Исаев был якобы отравлен теми же людьми, что и Алексей Навальный. Общественный помощник депутата Мосгордумы Николая Зубрилина Пётр Юсов в беседе с Царьградом заявил, что незадолго до смерти Никита Исаев рассказал ему о своей болезни.
Лидер "Новой России" скончался 16 ноября 2019 года во время поездки из Тамбова в Москву. Сердце политика остановилось, когда он находился в поезде. Bellingcat и The Insider утверждают, что он был отравлен, но затрудняются объяснить зачем.
По словам Петра Юсова, в начале 2019 года у него с Никитой Исаевым состоялся разговор в Дискуссионном клубе WTF. В кулуарах политик рассказал, что у него имеется смертельное заболевание - аневризма аорты брюшной полости - и он может умереть в любой момент.
- рассказал помощник депутата Мосгордумы в беседе с Царьградом.
Политолог Александр Сосновский также назвал информацию об отравлении Никиты Исаева пустышкой. Он вспомнил, что незадолго до смерти политика общался с ним, и тот не выказывал беспокойства за свою жизнь, как это утверждают "расследователи" из Bellingcat и The Insider.
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