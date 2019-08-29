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"Все будет": Эрдоган задумался о покупке истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

29 августа 2019, 08:09  •  100 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV. "Все будет", - говорит турецкий лидер.
О том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей вместо покупки американских, передает NTV. Речь, отметим, идет о машинах Су-35 и Су-57.
Напомним, накануне турецкий президент и российский лидер посетили авиасалон МАКС-2019. Сообщалось, что Эрдоган проявил большой интерес к российским истребителям Су-35 и Су-57.
"Почему бы и нет? Мы не же впустую приехали, - цитирует его телеканал. - Когда узнаем окончательное решение США по F-35 будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится".
Эрдоган также подчеркнул, что рынок, который "сможет обеспечить их всем, чем нужно, – большой".
"Все будет", - добавил турецкий лидер.
Интерес Эрдогана к российским самолетам связан с тем, что недавно США исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских С-400. В среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Анкара интересуется поставками Су-35 или Су-57.

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