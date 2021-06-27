Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
Главная / Политика

"Все боятся": Немцы вслед за Украиной заговорили о войне с Россией

27 июня 2021, 09:10  •  177 • Политика
В Германии заговорили о войне с Россией: посол ФРГ в Киеве рассказала, что в НАТО "все боятся" вооружённого конфликта с нашей страной. Ранее на Украине были выпущены брошюры с советами "на случай войны с Россией".
Немецкий посол на Украине Анка Фельдгузен считает, что Украине в ближайшее время не стоит надеяться на вступление в НАТО. Она объяснила это тем, что альянс всегда испытывает трудности с принятием стран, в которых идёт война.
Фельдгузен также назвала пятую статью Вашингтонского договора преимуществом альянса: она гласит, что "вооружённое нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на альянс в целом". При этом "все боятся быть с Россией в прямой войне", добавила она в беседе с изданием "Зеркало недели".
Между тем слухи о том, что Россия может первой напасть на Украину из-за отказа в транзите газа, названы спекуляциями. Кроме того, дипломат отметила, что из-за газопровода "Северный поток - 2" за безопасность опасаются не только на Украине, но и в Польше, а также в некоторых других странах.
Напомним, на этой неделе стало известно, что на Украине выпустили брошюру с инструкциями на случай войны с Россией. Документ был презентован в Киеве в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Сообщается, что идея создания данной брошюры возникла после недавнего кризиса, когда Киев устроил панику из-за учений армии России у границы с Украиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






177
Источник
Похожие новости
26 июня 2021, 17:35
После выходки британского флота в Чёрное море направился эсминец США
27 июня 2021, 01:50
В Германии назвали условие остановки "Северного потока - 2"
26 июня 2021, 20:20
"Логику Зеленского понять трудно": В МИД России попрекнули Киев дискриминацией украинцев
27 июня 2021, 00:00
Русский посол в Лондоне заявил о возможности военного инцидента: "Кошмар"
26 июня 2021, 20:20
Трехсторонняя миссия: справороссы назвали кандидатов на выборы в ГД
26 июня 2021, 20:20
Более 100 тыс. обращений поступило к прямой линии Владимира Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
23 июня 2021, 16:15
Запад принуждает Владимира Зеленского признать поражение Украины в гражданской войне
23 июня 2021, 14:25
Начштаба одесского отряда морской охраны, оказавшийся российским разведчиком, успешно сбежал из Украины
25 июня 2021, 05:50
Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ
22 июня 2021, 13:40
Путин дал недвусмысленное обещание всему миру в День памяти и скорби
24 июня 2021, 20:40
Инцидент с эсминцем получил продолжение: Британцам подготовили "тёплый приём"
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.