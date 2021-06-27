"Все боятся": Немцы вслед за Украиной заговорили о войне с Россией

В Германии заговорили о войне с Россией: посол ФРГ в Киеве рассказала, что в НАТО "все боятся" вооружённого конфликта с нашей страной. Ранее на Украине были выпущены брошюры с советами "на случай войны с Россией".

Немецкий посол на Украине Анка Фельдгузен считает, что Украине в ближайшее время не стоит надеяться на вступление в НАТО. Она объяснила это тем, что альянс всегда испытывает трудности с принятием стран, в которых идёт война.

Фельдгузен также назвала пятую статью Вашингтонского договора преимуществом альянса: она гласит, что "вооружённое нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на альянс в целом". При этом "все боятся быть с Россией в прямой войне", добавила она в беседе с изданием "Зеркало недели".

Между тем слухи о том, что Россия может первой напасть на Украину из-за отказа в транзите газа, названы спекуляциями. Кроме того, дипломат отметила, что из-за газопровода "Северный поток - 2" за безопасность опасаются не только на Украине, но и в Польше, а также в некоторых других странах.

Напомним, на этой неделе стало известно, что на Украине выпустили брошюру с инструкциями на случай войны с Россией. Документ был презентован в Киеве в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Сообщается, что идея создания данной брошюры возникла после недавнего кризиса, когда Киев устроил панику из-за учений армии России у границы с Украиной.