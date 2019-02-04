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"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания

04 февраля 2019, 11:09  •  283 • Политика
В соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания - представители поместных церквей не явились, а немногие гости и вовсе слегли в больницу. "Все болезни были разными", - философски отмечают комментаторы.
В эти выходные игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем был госпитализирован в Киеве. Он должен был принять участие в интронизации так называемого предстоятеля "новой церкви" на Украине - Епифания Думенко, однако не смог этого сделать. Удивительным образом на интронизации не появились представители поместных церквей - ни одной, за исключением константинополя. Впрочем, удивление это могло вызвать лишь у тех, кто учинил церковных раскол.
В то же время, президент Украины Петр Порошенко на интронизации был, пожалуй, единственный из "громких имен". В социальных сетях уже иронизируют по следам провала интронизации.
"Филарет заболел. Заболел Иерусалимский Патриарх, заболел Кличко, заболел афонский старец Ефрем, - пишут авторы. - Все болезни были разными, но все, так или иначе, совпали с необходимостью предстать пред светлые очи Петра Алексеевича".
Филарет заболел.
Заболел Иерусалимский Патриарх, заболел Кличко, заболел афонский старец Ефрем.

Все болезни были разными, но все, так или иначе, совпали с необходимостью предстать пред светлые очи Петра Алексеевича.
— Слово и дело. (@jarilo2) 3 февраля 2019 г.

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