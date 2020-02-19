"Все 100% должны были пожаловаться": Онищенко объяснил, почему "голодает" треть российских школьников

Около трети школьников испытывают чувство голода во время учёбы, гласят данные исследования, проведенного сервисом по доставке еды Delivery Club и компанией Aventica. Результаты исследования прокомментировал бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его мнению, на голод должны были пожаловаться не 30% школьников, а все 100%. Онищенко пояснил, что из-за тяжёлой образовательной программы дети постоянно интенсивно работают в школе и испытывают стресс. А это приводит к высокому расходу энергии и появлению чувства голода.

Ребенок должен получать пищу каждый пять часов, он в школе находится 6, 8, 10 часов. 60% от суточной нормы ребёнок должен получать во время обучения в школе, - указал Онищенко.

Он добавил, что питание учеников, по его мнению, является неотъемлемой частью образования. Онищенко подчеркнул, что кормить школьников - это одна из обязанностей государства.