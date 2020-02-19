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"Все 100% должны были пожаловаться": Онищенко объяснил, почему "голодает" треть российских школьников
19 февраля 2020, 21:39 • 49 • Политика
Почти треть российских школьников чувствуют голод во время учёбы. Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников. По его словам, из-за напряжённой учебной программы на голод должны были пожаловаться все 100% детей.
Около трети школьников испытывают чувство голода во время учёбы, гласят данные исследования, проведенного сервисом по доставке еды Delivery Club и компанией Aventica. Результаты исследования прокомментировал бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
По его мнению, на голод должны были пожаловаться не 30% школьников, а все 100%. Онищенко пояснил, что из-за тяжёлой образовательной программы дети постоянно интенсивно работают в школе и испытывают стресс. А это приводит к высокому расходу энергии и появлению чувства голода.
Он добавил, что питание учеников, по его мнению, является неотъемлемой частью образования. Онищенко подчеркнул, что кормить школьников - это одна из обязанностей государства.
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