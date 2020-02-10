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"Всадницы Апокалипсиса", "старцы Политбюро" и гомосексуалист-душка. Америка пробивает дно кандидатами в президенты

10 февраля 2020, 19:24  •  20 • Политика
Президентскую гонку в США возглавили выступающий против абортов республиканец Дональд Трамп и открытый гомосексуалист демократ Пит Буттиджич. Им дышат в затылок старцы и отморозки.
Автор:
Латышев Сергей
Победившие на давших старт президентской гонке республиканских и демократических кокусах в штате Айова республиканец Дональд Трамп и демократ Пит Буттиджич являются антиподами. Они несопоставимы не только как президент первой в мире страны и бывший мэр провинциального города, но и по своим моральным принципам. Что может быть общего у сторонника семейных ценностей и противника абортов с открытым гомосексуалистом, радеющим за права секс-меньшинств? Лишь вера в американскую исключительность.
Давайте только представим себе, какой бесповоротно ужасной, поистине сатанинской станет политика США, если в Овальном кабинете Белого дома после отнюдь не идеального Трампа обоснуется "голубой" президент? Ведь он при поддержке этого могущественного лобби и политику Америки, от которой и так стонут все, сделает "голубой". Это будет означать, что страны, где "современные ценности" такого рода не в почёте, станут для США поистине экзистенциальными врагами, и это будет главный критерий на шкале свой – чужой.
Президент США, о котором Царьград много писал, в представлении не нуждается. Тут можно лишь добавить, что недавно Трамп стал первым в истории главою Белого дома, принявшим участие в крупнейшей ежегодной демонстрации против абортов, чтобы, по его словам, "защитить право каждого родившегося и ещё не родившегося ребенка реализовать свой потенциал". После того как Верховный суд США в 1974 году легализовал аборты, такие демонстрации проводятся ежегодно в Вашингтоне, но президенты их стыдливо сторонились.
А вот новая 38-летняя "звезда" демократов, обошедшая в Айове нацелившихся на Белый дом стариков-демократов Джо Байдена, Берни Сандерса, Майкла Блумберга и ещё одну довольно известную даму, которой не удалось заделаться индейцем – Элизабет Уоррен, нуждается в представлении.
Такого претендента на пост главы Белого дома в США, как демократ Пит Буттиджич, ещё не было никогда. Фото: Jeremy Hogan / Globallookpress

Боевой гомосексуалист, и очень активный

Пит Буттиджич, фамилия которого звучит на самом деле ещё круче, родился в 1982 году в городе Саут-Бенде (штат Индиана). Его мэром он был с 2012 года до настоящего времени, пока не включился в гонку за Белый дом. Его отец был иммигрантом из Мальты – отсюда и столь необычная фамилия. В глазах демократов, к которым он примкнул, мигрантское происхождение – большой плюс. Буттиджич, отучившись в католической школе, окончил Гарвард и Оксфорд. Поработал несколько лет в частной компании, стал офицером военно-морской разведки США. В течение семи месяцев служил в Афганистане на базе Баграм.
Буттиджич, как и все мальтийцы, – полиглот и музыкальная натура. Если Трамп говорит только по-английски, то этот также на мальтийском, итальянском, испанском, французском, норвежском языках, фарси и арабском. Неплохо играет на гитаре и фортепиано. В 2015 году совершил каминг аут, а ещё через два года объявил о "помолвке" с учителем средней школы Частеном Глезманом. Они "вступили в брак" в 2018 году… в соборе Святого Якова и с тех пор совместно проживают в Саут-Бенде. Глезман взял себе имя "мужа".
С обязанностями мэра захолустного города Буттиджич справлялся вполне успешно, после чего замахнулся на Белый дом. Его программа чисто демократическая: общедоступное здравоохранение, защита окружающей среды, ужесточение законодательства о покупке оружия, борьба с неравенством, ну и, конечно, с несуществующей (скорее наоборот) "дискриминацией" ЛГБТ. Разумеется, он выступает за аборты и отмену смертной казни. Вот такой у Америки может быть президент…
Понятно, что успех в Айове ещё не гарантирует нашему "герою" победу в президентской гонке внутри собственной партии и тем более на президентских выборах, поскольку его "достоинства" в глазах демократов – и то не всех – являются анафемой для республиканцев.

Дорога в Белый дом

К слову, цель этих и следующих далее по нарастающей мероприятий – кокусов и праймериз – выдвижение поддерживающих тех или иных претендентов делегатов на национальные съезды "красных слонов" и "голубых ослов". Таковы символы и цвета соответственно Республиканской и Демократической партий, которые делят между собой всю видимую власть в США.
Не будем забывать, что не народ (создавшие США масоны не очень-то ему доверяли), а именно выборщики являются конечной инстанцией, от позиции которых зависит, кто станет президентом страны. Прежде чем получить такую возможность, претендент должен, повторим, заручиться поддержкой собственной партии, а другие претенденты – сойти с дистанции, призвав своих сторонников голосовать за более удачливого кандидата, который в случае победы на выборах может выделить взамен в своей администрации экс-сопернику тот или иной министерский пост.

Трамп – триумфатор

Действующий президент Дональд Трамп, несмотря на затеянную демократами и так позорно провалившуюся возню с импичментом, которая только укрепила его шансы на победу и сплотила вокруг него избирателей и Республиканскую партию, первую дистанцию взял на отлично.
Дональд Трамп добился крупного успеха в Айове на старте практической борьбы за второй президентский срок, его шансы на победу на выборах ещё более возросли. Фото: Oliver Contreras / Globallookpress
По итогам подсчёта всех голосов Трампа поддержали 97,15% однопартийцев. Лидером списка демократов, который был опубликован с вызывающим самые большие подозрения опозданием, стал Буттиджич, получивший треть голосов делегатов. У сенатора Сандерса – на один процент меньше, его результат – 25%. Третьей пришла к финишу сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен с 18% голосов. За коррупционера Джо Байдена проголосовали 15% участников кокусов.

Республиканцы довольны

Задержка на несколько дней с публикацией данных своих кокусов демократами (у них хотя бы хватило ума не обвинить в этом российских хакеров) немедленно привлекла внимание республиканцев.
"Фиаско партии демократов. Они не могут провести кокусов, а хотят руководить правительством. Нет, спасибо", – написал в Twitter глава предвыборного штаба действующего президента США Брэд Парскейл. Сравнив происшедшее с "крушением поезда", Парскейл также заявил: "Будет естественно, если люди поставят под сомнение честность всего этого процесса".
Теперь все понимают: результаты кокусов в Айове и позорный провал инициированного демократами импичмента Трампа в Сенате, истинной целью чего было отвлечь внимание и сорвать расследование коррупции семейства Байденов на Украине, делают хозяина Белого дома недосягаемым для демократов, если только ему не организуют экономический кризис аккурат к выборам. И в жизни, и в политике может быть всякое. Поэтому расслабляться ему не стоит.

"Старцы Политбюро" и "всадницы Апокалипсиса"

Есть и ещё один аспект, который невозможно не упомянуть в связи с началом практической борьбы за Белый дом – старческий возраст фаворитов: Трампу – 74 года, Сандерсу – 79 лет, Байдену – 78. Позднее них включившемуся в предвыборную борьбу на стороне демократов экс-мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу – 77 лет.
Отцам-основателям США и в голову не могло прийти, что наступят такие времена и люди извратяь свободу, которую получили. Фото: Craig Lovell / Globallookpress
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Трамп, как видим, самый "молодой" из них. При всём уважении к этим деятелям в таком возрасте невозможно эффективно управлять страной, да ещё претендующей на руководство всем миром. Всё это так напоминает времена застоя в СССР и "старцев" из Политбюро, которым было несложно спрогнозировать "десятилетие пышных похорон". Конечно, США не развалятся, как СССР, но ожидать от этих политиков, включая Трампа, чего-то выдающегося тоже не стоит.
Правда, молодая поросль американских политиков, увы, ещё хуже. О Буттиджиче мы уже рассказали достаточно. А ведь ему дышат в затылок "четыре всадницы Апокалипсиса" – прописавшиеся в Конгрессе эпатажные демократки, кичащиеся своим мигрантским происхождением и демонстрирующие полное отсутствие ума – Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли. Или молодой (нет и 50 лет) республиканский сенатор от Флориды Марко Рубио, кровожадные заявления которого, скажем, о Венесуэле напоминают лексикон лидера крутой ОПГ.
В СССР когда-то говорили: "Кадры решают всё". Это изречение актуально и для современных США, обнаруживающих растущее сходство с погибшей советской империей. Так что на таком фоне Трамп, при всех своих очевидных недостатках, не только относительно "молодой", но ещё и весьма умный политик. Даже моральный, несмотря на все свои разводы и сексуальные эскапады. И ведь он практически единственный, кто хотя бы на словах выступает за установление лучших отношений с Россией, что на практике, к сожалению, нам только дороже обходится.

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