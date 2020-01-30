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"Вряд ли будет пользоваться спросом": Эксперт предсказал провал зарплатному ноу-хау ЦБ
30 января 2020, 00:39 • 56 • Политика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год. "Я не слышал о каких-то странах, которые владеют подобной практикой. Поэтому не думаю, что это носит глобальный характер и используется большинством населения", - считает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Жители России смогут начать получать зарплату по номеру телефона через систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции. Её слова для Царьграда прокомментировал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его мнению, возможность получения зарплаты на телефонные номера, с одной стороны, неплохая. С другой стороны, эксперт сомневается, что данная услуга будет пользоваться большим спросом. Он отмечает, что сегодня очень много различных банковских структур, которые предоставляют те или иные карточные сервисы, и нужно понимать, что так или иначе у людей возникают определённые сомнения по поводу того, насколько безопасно использовать мобильный телефон в плане нахождения на нём крупных сумм денег.
Также он добавил, что не считает телефон подходящим местом для хранения больших сумм денег.
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