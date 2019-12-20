"Вроде как и не смешно, но...": Ходорковский поглумился над стрельбой у здания ФСБ в Москве

Олигарху Михаилу Ходорковскому смешно из-за стрельбы у здания ФСБ в Москве. Такой вывод можно сделать, прочитав его сообщения в социальной сети Twitter по поводу происшествия.

Ходорковский пишет, что из-за стрельбы на Лубянке "вроде как и не смешно - люди погибли". Но затем тут же это опровергает, иронизируя и глумясь по поводу случившегося в центре Москвы.

Олигарху показалось забавным, что во время стрельбы президент России Владимир Путин находился в Кремлевском дворце на концерте в честь Дня работников органов госбезопасности. Также Ходорковский не упустил случая поглумиться по поводу безопасности в столице России.

"Даже на помню, когда до Путина на Лубянке стреляли", - гласит его сообщение в соцсети.

Напомним, что инцидент со стрельбой у здания ФСБ случился этим вечером в Москве. По последним данным, пострадали пять человек. Стрелок был нейтрализован. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.