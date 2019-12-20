Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Regional Trends Analytics: США раскладывают в Молдове новый политический пасьянс
Путин ставит укропа на место: Донбасс, газ и танки на Кубани
"Это чётко спланированный теракт": Участник боевых действий в Чечне о ...
«Надеемся, что выйдем на окончательные договорённости»: Россия и Украина подгото...
Главная / Политика

"Вроде как и не смешно, но...": Ходорковский поглумился над стрельбой у здания ФСБ в Москве

20 декабря 2019, 12:39  •  80 • Политика
Олигарх Михаил Ходорковский устроил пляски на костях жертв стрельбы у здания ФСБ в Москве. "Вроде как и не смешно - люди погибли", - написал он в Twitter, а затем тут же начал иронизировать по поводу случившегося.
Олигарху Михаилу Ходорковскому смешно из-за стрельбы у здания ФСБ в Москве. Такой вывод можно сделать, прочитав его сообщения в социальной сети Twitter по поводу происшествия.
Ходорковский пишет, что из-за стрельбы на Лубянке "вроде как и не смешно - люди погибли". Но затем тут же это опровергает, иронизируя и глумясь по поводу случившегося в центре Москвы.
Олигарху показалось забавным, что во время стрельбы президент России Владимир Путин находился в Кремлевском дворце на концерте в честь Дня работников органов госбезопасности. Также Ходорковский не упустил случая поглумиться по поводу безопасности в столице России.
"Даже на помню, когда до Путина на Лубянке стреляли", - гласит его сообщение в соцсети.
Напомним, что инцидент со стрельбой у здания ФСБ случился этим вечером в Москве. По последним данным, пострадали пять человек. Стрелок был нейтрализован. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.
Фото: скриншот Twitter/@mich261213

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 20:24
Путин поставил точку в пенсионных скандалах и обещал двойное повышение
19 декабря 2019, 20:24
Тиран и даже домовой Добби: Путин в ответ на дерзкие слова Бориса Джонсона напомнил о своём правиле
19 декабря 2019, 17:09
Пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция
19 декабря 2019, 13:54
"Напыщенные заявления проходимцев": В Крыму ответили на резолюцию ООН по правам человека
19 декабря 2019, 17:09
Любой мигрант должен уважать традиции России: Путин мягко, но чётко указал на требования русских к гостям
19 декабря 2019, 20:24
«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2019, 17:09
Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А после дал шанс
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
15 декабря 2019, 12:24
"Без согласия России никто никого никуда не пошлёт": Пушков разбил фантазии главы МИД Украины о миротворцах ООН
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто, по сравнению с нашей геополитической задачей
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.