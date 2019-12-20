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"Вроде как и не смешно, но...": Ходорковский поглумился над стрельбой у здания ФСБ в Москве
20 декабря 2019, 12:39 • 80 • Политика
Олигарх Михаил Ходорковский устроил пляски на костях жертв стрельбы у здания ФСБ в Москве. "Вроде как и не смешно - люди погибли", - написал он в Twitter, а затем тут же начал иронизировать по поводу случившегося.
Олигарху Михаилу Ходорковскому смешно из-за стрельбы у здания ФСБ в Москве. Такой вывод можно сделать, прочитав его сообщения в социальной сети Twitter по поводу происшествия.
Ходорковский пишет, что из-за стрельбы на Лубянке "вроде как и не смешно - люди погибли". Но затем тут же это опровергает, иронизируя и глумясь по поводу случившегося в центре Москвы.
Олигарху показалось забавным, что во время стрельбы президент России Владимир Путин находился в Кремлевском дворце на концерте в честь Дня работников органов госбезопасности. Также Ходорковский не упустил случая поглумиться по поводу безопасности в столице России.
Напомним, что инцидент со стрельбой у здания ФСБ случился этим вечером в Москве. По последним данным, пострадали пять человек. Стрелок был нейтрализован. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.
Фото: скриншот Twitter/@mich261213
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