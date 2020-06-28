|
"Вроде человек нормальный, а тут - чип": Саакашвили показал особенности украинских чиновников
28 июня 2020, 16:00 • 120 • Политика
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили показал странные особенности украинских чиновников, которых словно бы чипировали.
Такую необычную аналогию политик провёл, выступая в эфире украинского телеканала "Украина 24". По словам Саакашвили, на Украине нет государства в привычном понимании этого слова - некой структуры, которая заботится о своих гражданах и пытается их защитить. Есть группы чиновников, которые защищают только свои интересы.
Саакашвили сравнил их с кастами общества. С рождения будущий чиновник принадлежит к той или иной группе.
Скриншот: Telegram/Саваничи
Напомним, что Михаил Саакашвили в прошлом был президентом Грузии, однако после отставки стал фигурантом нескольких уголовных дел и бежал из страны. В мае 2015 года бывший президент Украины Пётр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. На этой должности грузинский политик проработал до ноября 2016 года. Впоследствии между ним и Порошенко произошёл конфликт, результатом которого стало аннулирование украинского гражданства Саакашвили.
Преемник Порошенко Владимир Зеленский, придя к власти, восстановил украинский паспорт бывшего губернатора Одесской области и дал Саакашвили пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июня 2020, 11:00
|
22 июня 2020, 02:00
|
24 июня 2020, 03:00
|
24 июня 2020, 05:00
|
23 июня 2020, 01:25
|
24 июня 2020, 15:00
|
22 июня 2020, 23:00