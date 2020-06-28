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"Вроде человек нормальный, а тут - чип": Саакашвили показал особенности украинских чиновников

28 июня 2020, 16:00  •  120 • Политика
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили показал странные особенности украинских чиновников, которых словно бы чипировали.
Такую необычную аналогию политик провёл, выступая в эфире украинского телеканала "Украина 24". По словам Саакашвили, на Украине нет государства в привычном понимании этого слова - некой структуры, которая заботится о своих гражданах и пытается их защитить. Есть группы чиновников, которые защищают только свои интересы.
Саакашвили сравнил их с кастами общества. С рождения будущий чиновник принадлежит к той или иной группе.
Человек рождается с чипом здесь, на ухе. Я - этой группы представитель, я - той. Вроде нормальный человек - двуногий, двурукий, с двумя глазами, нормально разговаривает, а тут чип, - развивает свою мысль политик.
Скриншот: Telegram/Саваничи
Напомним, что Михаил Саакашвили в прошлом был президентом Грузии, однако после отставки стал фигурантом нескольких уголовных дел и бежал из страны. В мае 2015 года бывший президент Украины Пётр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. На этой должности грузинский политик проработал до ноября 2016 года. Впоследствии между ним и Порошенко произошёл конфликт, результатом которого стало аннулирование украинского гражданства Саакашвили.
Преемник Порошенко Владимир Зеленский, придя к власти, восстановил украинский паспорт бывшего губернатора Одесской области и дал Саакашвили пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

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