"Вроде человек нормальный, а тут - чип": Саакашвили показал особенности украинских чиновников

Такую необычную аналогию политик провёл, выступая в эфире украинского телеканала "Украина 24". По словам Саакашвили, на Украине нет государства в привычном понимании этого слова - некой структуры, которая заботится о своих гражданах и пытается их защитить. Есть группы чиновников, которые защищают только свои интересы.

Саакашвили сравнил их с кастами общества. С рождения будущий чиновник принадлежит к той или иной группе.

Человек рождается с чипом здесь, на ухе. Я - этой группы представитель, я - той. Вроде нормальный человек - двуногий, двурукий, с двумя глазами, нормально разговаривает, а тут чип, - развивает свою мысль политик.

Скриншот: Telegram/Саваничи

Напомним, что Михаил Саакашвили в прошлом был президентом Грузии, однако после отставки стал фигурантом нескольких уголовных дел и бежал из страны. В мае 2015 года бывший президент Украины Пётр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. На этой должности грузинский политик проработал до ноября 2016 года. Впоследствии между ним и Порошенко произошёл конфликт, результатом которого стало аннулирование украинского гражданства Саакашвили.

Преемник Порошенко Владимир Зеленский, придя к власти, восстановил украинский паспорт бывшего губернатора Одесской области и дал Саакашвили пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.