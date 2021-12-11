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"Время уступок закончилось": Польский премьер приписал России невообразимое

11 декабря 2021, 04:00  •  130 • Политика
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приписал России вообразимое и сразу же предложил жёстко отреагировать. "Время уступок закончилось", - заявил политик.
По мнению Моравецкого, Россия на данном этапе занимается "исследованием границ дозволенного". Главная цель Кремля – "разделить Европу". Именно так польский премьер заявил в интервью изданию La Repubblica.
Он подчеркнул, что России необходимо решить: быть с Европой или против неё. Разрешение на запуск "Северного потока – 2" от ЕС покажет его слабость. Моравецкий убеждён: газопровод для России является "инструментом господства над Центрально-Восточной Европой".
"Время уступок закончилось", - сделал акцент глава польского правительства.
Он призвал отреагировать на такую "жёсткую политику" Москвы "жёсткими санкциями".
"Северный поток – 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока – 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию.
Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Компания-оператор Nord Stream 2 AG должна пройти процесс сертификации в Германии, прежде чем "Северный поток – 2" будет введён в эксплуатацию. Около месяца назад процесс получения разрешения был приостановлен. От оператора требуют создать дочернее предприятие в ФРГ и заново подать пакет документов.

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