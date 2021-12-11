|
"Время уступок закончилось": Польский премьер приписал России невообразимое
11 декабря 2021, 04:00 • 130 • Политика
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приписал России вообразимое и сразу же предложил жёстко отреагировать. "Время уступок закончилось", - заявил политик.
По мнению Моравецкого, Россия на данном этапе занимается "исследованием границ дозволенного". Главная цель Кремля – "разделить Европу". Именно так польский премьер заявил в интервью изданию La Repubblica.
Он подчеркнул, что России необходимо решить: быть с Европой или против неё. Разрешение на запуск "Северного потока – 2" от ЕС покажет его слабость. Моравецкий убеждён: газопровод для России является "инструментом господства над Центрально-Восточной Европой".
"Время уступок закончилось", - сделал акцент глава польского правительства.
Он призвал отреагировать на такую "жёсткую политику" Москвы "жёсткими санкциями".
"Северный поток – 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока – 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию.
Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Компания-оператор Nord Stream 2 AG должна пройти процесс сертификации в Германии, прежде чем "Северный поток – 2" будет введён в эксплуатацию. Около месяца назад процесс получения разрешения был приостановлен. От оператора требуют создать дочернее предприятие в ФРГ и заново подать пакет документов.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 декабря 2021, 09:50
|
05 декабря 2021, 22:35
|
08 декабря 2021, 00:10
|
09 декабря 2021, 09:25
|
09 декабря 2021, 04:45
|
08 декабря 2021, 15:20
|
06 декабря 2021, 13:45