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"Время сворачивать механизм": Россия отказалась от резолюции СБ ООН по помощи Сирии
08 июля 2020, 13:00 • 126 • Политика
Россия отказалась от резолюции Совета Безопасности ООН, которая предложена Германией и Бельгией, по помощи Сирии. "Время сворачивать механизм", - заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Германия и Бельгия в своём проекте резолюции предлагали по-прежнему доставлять помощь в Сирию от ООН через два КПП. Россия отказалась и наложила вето. Её поддержал Китай.
"Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182", - сказано в заявлении постпреда России при ООН Василия Небензи.
Он добавил, что в скором времени РФ представит свой проект резолюции. Россия предлагает в течение следующего полугодия гуманитарные потребности сирийцев удовлетворять через один контрольно-пропускной пункт. Речь идёт о "Баб-эль-Хава", который расположен на сирийско-турецкой границе.
По словам Небензи, в Сирии за последние годы стало значительно меньше территорий, которые неподконтрольны правительству арабской республики. Постпред России при ООН призвал Совет Безопасности организации подержать новый проект резолюции.
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