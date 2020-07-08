"Время сворачивать механизм": Россия отказалась от резолюции СБ ООН по помощи Сирии

Германия и Бельгия в своём проекте резолюции предлагали по-прежнему доставлять помощь в Сирию от ООН через два КПП. Россия отказалась и наложила вето. Её поддержал Китай.

"Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182", - сказано в заявлении постпреда России при ООН Василия Небензи.

Он добавил, что в скором времени РФ представит свой проект резолюции. Россия предлагает в течение следующего полугодия гуманитарные потребности сирийцев удовлетворять через один контрольно-пропускной пункт. Речь идёт о "Баб-эль-Хава", который расположен на сирийско-турецкой границе.

По словам Небензи, в Сирии за последние годы стало значительно меньше территорий, которые неподконтрольны правительству арабской республики. Постпред России при ООН призвал Совет Безопасности организации подержать новый проект резолюции.