Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Главная / Политика

"Время сворачивать механизм": Россия отказалась от резолюции СБ ООН по помощи Сирии

08 июля 2020, 13:00  •  126 • Политика
Россия отказалась от резолюции Совета Безопасности ООН, которая предложена Германией и Бельгией, по помощи Сирии. "Время сворачивать механизм", - заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Германия и Бельгия в своём проекте резолюции предлагали по-прежнему доставлять помощь в Сирию от ООН через два КПП. Россия отказалась и наложила вето. Её поддержал Китай.
"Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182", - сказано в заявлении постпреда России при ООН Василия Небензи.
Он добавил, что в скором времени РФ представит свой проект резолюции. Россия предлагает в течение следующего полугодия гуманитарные потребности сирийцев удовлетворять через один контрольно-пропускной пункт. Речь идёт о "Баб-эль-Хава", который расположен на сирийско-турецкой границе.
По словам Небензи, в Сирии за последние годы стало значительно меньше территорий, которые неподконтрольны правительству арабской республики. Постпред России при ООН призвал Совет Безопасности организации подержать новый проект резолюции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
08 июля 2020, 00:00
Морская группировка НАТО проникла в Чёрное море: Русские корабли взяли след
08 июля 2020, 02:00
Испытания гиперзвукового "Циркона" вышли на финишную прямую? В Нёноксе увидели намёк
08 июля 2020, 11:00
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
08 июля 2020, 00:00
Американские СМИ разоблачили сами себя: The Hill разгромил статью NYT о русских в Афганистане
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним ...
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на кол...
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раск...
08 июля 2020, 04:00
"Бастионы" отправят США в морское изгнание? Россия может распахнуть ливийск...
08 июля 2020, 03:00
Зеленский отказался от минских соглашений. Забираем Донбасс? (Дмитрий Абзалов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
04 июля 2020, 16:00
Фермеры Эстонии в отчаянии – урожай гибнет на глазах
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
05 июля 2020, 01:00
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидовал весь салон
05 июля 2020, 06:16
Что ждёт Собянина - суд или президентское кресло?
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.