"Время пришло, честь имею": Глава украинской Нацполиции не продержался на посту и суток после задержания поляками своей бывшей

Глава украинской Нацполиции Сергей Князев, который занимал этот пост с 2017 года, во вторник, 24 сентября, подал в отставку. Его решение было объявлено в ходе пресс-конференции.

Примечательно, что накануне бывшую жену Князева задержали в Польше с 650 тысячами евро на границе. Машина с незадекларированной валютой свободно прошла через украинский кордон, но вот польские таможенники решили осмотреть авто.

Сам Князев позднее сообщил в соцсети, что бывшая супруга вместе с начальником компании везли деньги, вырученные от продажи помещения в Киеве.

Но уже во вторник он внезапно засобирался с поста. При этом, признался Князев, он очень любит свою работу, но уже принял решение уйти.

"Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею", - сказал он.