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"Время пришло, честь имею": Глава украинской Нацполиции не продержался на посту и суток после задержания поляками своей бывшей

24 сентября 2019, 21:09  •  137 • В мире
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев буквально на следующий день после задержания своей бывшей супруги на польской границе с 650 тысячами евро подал в отставку. "Время пришло. Честь имею", - сказал он на пресс-конференции.
Глава украинской Нацполиции Сергей Князев, который занимал этот пост с 2017 года, во вторник, 24 сентября, подал в отставку. Его решение было объявлено в ходе пресс-конференции.
Примечательно, что накануне бывшую жену Князева задержали в Польше с 650 тысячами евро на границе. Машина с незадекларированной валютой свободно прошла через украинский кордон, но вот польские таможенники решили осмотреть авто.
Сам Князев позднее сообщил в соцсети, что бывшая супруга вместе с начальником компании везли деньги, вырученные от продажи помещения в Киеве.
Но уже во вторник он внезапно засобирался с поста. При этом, признался Князев, он очень любит свою работу, но уже принял решение уйти.
"Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею", - сказал он.

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