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"Время правосудия пришло"? Лукашенко назван главным "террористом" в плане Тихановской

14 ноября 2020, 04:25  •  56 • Политика
"Время правосудия пришло", - громко заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская и рассказала, как дальше жить и думать белорусам. В её плане Александр Лукашенко назван главным "террористом".
"Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация", - сказано в посте Telegram-канала "Светлана Тихановская".
За этими громкими словами не менее громкие рассуждения о фикциях в избирательной системе и правосудии. Лидер оппозиции, юридически не наделённая никакой властью, Тихановская решила амнистировать всех, кто готов способствовать "захвату" Лукашенко и членов его команды. Она также пообещала облегчение участи тех, кто отправит "свидетельства беззакония" через централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений, разработанную народным антикризисным управлением, платформами "Голос" и "Зубр".
Но в плане народного трибунала Тихановской есть и не менее любопытные пункты.
"Время правосудия пришло", - заявляет она и предлагает начать с тех, кто запрещает протестовать.
Оппозиционерка предлагает "нейтрализовать идеологов и пособников режима". Затем планируется некий "процесс Народного Обвинения". Собранные материалы выставят на голосование, и каждый гражданин Белоруссии сможет оценить их. Результаты Тихановская со товарищи собираются подвести 20 декабря.
Тихановская уверена, что именно 20 декабря белорусы выйдут "на самый массовый марш", чтобы продемонстрировать намерение справедливого суда. По мнению лидера оппозиции, решать должно большинство, народ.

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