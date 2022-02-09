"Время пошло": Кедми заявил, что Западу не удастся заболтать Россию по безопасности

Израильский политолог Яков Кедми заявил, что Западу не удастся заболтать Россию по вопросам безопасности или затянуть переговорный процесс. "Время пошло", - предупредил он.

Кедми, выступая в программе "Соловьёв live", отметил, что западные политики разучились вести диалог. Для них зачастую переговоры - это не способ обменяться с кем-то мнениями, а способ озвучить только собственную позицию, причём так, чтобы её обязательно услышал избиратель.

Однако в случае с Россией такая политика работать не будет, пишет портал "Народные новости". Президент России Владимир Путин сразу заявил, что если западные страны попытаются затянуть переговоры или сорвать их, то Москва предпримет меры военно-технического характера.

Иначе говоря, Россия сама обеспечит свою безопасность, нравится это Западу или нет, пояснил Кедми.

Россия будет требовать и ждать быстрого ответа. Время пошло с декабря. Если кто-то этого не понял и пытался заговорить или отвлечь внимание, то всё это не повлияло. Время пошло,

- отметил эксперт.

Ранее Путин заявил, что США и НАТО отказались идти навстречу России по ключевым требованиям, который ранее выдвинула Москва.