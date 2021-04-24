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"Время отбросить иллюзии о Берлине": Посол Украины разочаровался в партнёрах после отказа в оружии

24 апреля 2021, 23:15  •  128 • Политика
Посол Украины в Германии Андрей Мельник признался, что окончательно разочаровался в немецких партнёрах из-за их отказа поставлять Киеву оружие. "Время отбросить иллюзии о Берлине", - отметил он.
Так Мельник отреагировал на слова немецких политиков о том, что Германия не должна предоставлять вооружение Украине, которая собирается воевать с Россией. Больше всего дипломата покоробило, что подобную точку зрения высказала кандидат в канцлеры ФРГ от "Зелёных" Анналена Бэрбок. Киев рассчитывал на поддержку "Зелёных", поскольку эта партия часто выступает с критикой России и требует отменить строительство газопровода "Северный поток - 2". Бэрбок ранее заявила, что оказание Украине помощи в разминировании территории Донбасса намного важнее, чем снабжение страны оружием.
Имеем отказ как по предоставлению Киеву оборонительного оружия, так и по НАТО. Это разочаровывает. Поэтому время отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы, - пишет Мельник в Twitter.
Скриншот: Twitter/@MelnykAndrij
Напомним, что ранее власти Украины обратились к Германии с просьбой предоставить вооружения для обороны черноморского побережья от "агрессии России". Киев предоставил целый список, в котором указаны противолодочные ракеты, средства ПВО, минные тральщики и подержанные корветы. Однако министр иностранных дел Хайко Маас выступил решительно против поставок оружия на Украину.

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