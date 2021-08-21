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"Время неприкасаемых прошло": Соловьёв заявил о "тяжелейшем ударе" по элите
21 августа 2021, 11:15 • 112 • Политика
Известный телеведущий Владимир Соловьёв посчитал признание телеканала "Дождь"* иностранным агентом "тяжелейшим ударом по "либеральному" крылу в российской элите". "Время неприкасаемых прошло", - приходит к выводу журналист.
Накануне как гром среди ясного неба для либеральных СМИ стала новость о том, что Минюст признал телеканал "Дождь" иноагентом. В соцсетях, на сайтах, в теле- и радиоэфире либеральной прессы и ей сочувствующих поднялся "вой" о том, что, мол, прикрывают "независимые СМИ". Экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале так и вовсе обматерилась.
Известный телеведущий Владимир Соловьёв посчитал, признание телеканала "Дождь" иностранным агентом "тяжелейшим ударом по "либеральному", а по факту прозападному крылу в российской элите, ещё не так давно находившемуся у власти".
Об этом журналист написал у себя в Telegram-канале, комментируя сложившуюся ситуацию. Кроме того, по мнению Соловьёва, это ещё и "удар по одному из информационных штабов провалившейся попытки переворота 2011-2012 годов".
"Время неприкасаемых прошло", - приходит к выводу телеведущий, полагая, что именно поэтому "так и дёргаются кукловоды, исполнители и несостоявшиеся бенефициары тех событий".
* Телеканал "Дождь" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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